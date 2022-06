C’è da dire che quando Eminem duetta con Snoop Dogg una certa parte della scena rap viene annichilita. Lo sanno bene, questi due colossi del flow, che si concedono anche di scherzare tra loro nell’incipit del video diretto da James Larese. Eminem lamenta troppo fumo nello studio, Snoop nega le responsabilità mentre dà delle boccate vigorose al suo sigaro.

Il resto è una storia che continua gloriosa: parte il beat, c’è un riff che è una versione su nastro di un violino – quasi un mellotron, oseremmo dire – Eminem introduce e continua seguendo il tempo, con quel suo modo di rappare che si appoggia su rime e note.

Quando giunge il ritornello, i due cantano insieme e ci restituiscono il meglio degli ultimi 30 anni di storia del rap commerciale. Nel testo, Eminem e Snoop Dogg raccontano le loro città – “D” sta per Detroit, “LBC” sta per Long Beach – con tutti i tratti più spigolosi che diventano i contesti nei quali i due artisti sono cresciuti e nei quali ritornano da uomini definiti, ricchi e resilienti.

Nel video firmato da Larese, inoltre, Eminem duetta con Snoop Dogg ed entrambi si trasformano in scimmie nello stile della Bored Ape, un personaggio vicino al mondo degli NFT che non staremo qui a sviscerare.

Per Eminem siamo al secondo inedito del 2022. Nei mesi scorsi ha pubblicato The King And I, un duetto con CeeLo Green per la colonna sonora di Elvis, il biopic di Baz Luhrmann, alla quale hanno preso parte anche i Maneskin.

L’ultimo album di Snoop Dogg è BODR (2022). I due hanno preso parte all’Halftime Show del Super Bowl 2022 con uno show memorabile. Il gesto di inginocchiarsi messo in scena da Eminem è stato oggetto di polemiche.

Di seguito il testo e la traduzione di From The D 2 The LBC.

Continua a leggere su optimagazine.com

[Intro: Eminem]

Yeah, it’s been a minute

This prolly shoulda happened a while ago

Fu_k it, we’re here now though, let’s go

Yeah, man, what the fu_k? Yo

Yo, Snoop, oh, man

Yo, let me see–, let me see them buds, I can’t even–

Man, that sh_t the size of my hand, Dogg (That s_it’s gon’ make me relapse)

The fu_k?

[Verse 1: Eminem]

That’s how I know that I’m in the studio with the Doggy (Where?)

In Californi’ ‘cause my homie from Long Beach

Always got that bomb weed (That’s why)

I feel a calm breeze (Yeah)

Every time I palm trees (Get it?), just like that blonde bleach

I went platinum then so did my album (Yeah)

Calvin’s turning me into a zombie

‘Cause these buds are like the Hulk

They’re twice the size that his arm be (Grr)

And that is some strong green (Strong green)

Gotta contact, my contact lenses are foggy

I might end up in Walgreens (Yeah) pharmacy

With my arm asleep, gone off lean mixed with Dramamine

I will treat Paula Deen like a fu_kin’ human pin-ball machine

Bouncing balls off her tonsils

If y’all are seekin’ the smoke, I got all the weed

I am a walking motherfu_kin’ marijuana leaf, and I’m here to stay

My reign’s so definite, my longevity needs a hearing aid (What?)

Still wearing Hanes T-shirts, I done bodied some features with legendary names (Yeah)

Was there when Dre turned The Chronic to monetary gain (Woo)

‘Cause dope is addictive, just like they call it mari-ju-ana

‘Cause like marriage, you wanna marry Jane

It’s like you and Spider-Man feel the very same (Yeah)

My adversaries came, but these little degenerates are my lineage

And when it come to pockets, weren’t many

If any as, skinny as mine, bi_ch, I was penniless

Now I’m plenty rich, and this sh_t don’t make any sense (Yeah)

I was in the motherfu_kin’ pinch like a titty twist

Now I’m sitting as pretty as each penny is

While I’m penning this in the lab on you guinea pigs

I ain’t finna fool ‘em, and in fact, give me the semi

And when I pull the big guns out that trigger

Pull it, until the motherfu_kin’ sh_t runs out of bullets

Somebody better call a ambulance (Woo)

If you live, it’ll be miraculous

I got more hits than a contract killer

Like the caterpillars that don’t got antennaes (What?)

Other words, I don’t got no goddamn fillers (Woo)

Mount Westmore, you did not plan for this (Nah)

From Detroit all the way to Los Angeles (Haha, yeah)

[Chorus: Eminem]

So put your doobies high if you reside in 213, let’s see them blunts raised (Brr)

Whether you Eastside or Westside of the 313, let’s see them guns blaze (Brr, brr, brr)

[Verse 2: Snoop Dogg]

Make money moves like The Matrix

Make More Mount, motivation

Roll up one, meditation

I’m watchin’ the moves you make, you might wanna stick to the basics

Military mindset, locked in, cocked in, make sure the mission is profitable

Ain’t no mission impossib-ble

One phone call and my monsters’ll go

Dump phones, hop in a Mazda and go

Fu_k they, y’all stay, nigga, I’m finna go

You think you slick, boy, this crip (Crip)

You ain’t ready take it where I’m finna go

Mafia roots, you makin’ a mockery of me (What?)

A monopoly, stick on my flow

My nigga, I’m moppin’, don’t step on my floor

Now niggas is copyin’

Niggas be opping through all of this opulence

Gave me a task, I conquer it

This ain’t the time for ponderin’

You niggas is slanderin’, this real sh_t, niggas be honorin’ (Hol’ up)

You lookin’ for followers, and not watchin’ my niggas that’s followin’

Nigga, fu_k them likes, I’m yelling like, “What? My niggas young problem”

Eastside, East up, nigga, Eminem, woke the beast up

Let y’all ride, now a nigga want it back like the lease up

Think it’s a game? You gon’ see some’

Ain’t no peace you’ll be missin’ a piece of

Nigga popped off, now sheets on ‘em

Mom all mad, kids all sad, damn, my bad

Send a few coins to the coroner

Please make a sweet for ‘em

Nigga, I don’t hop on tracks, I leap on ‘em

In the field with the cleats on ‘em

Steve Jobs of the cannabis mob

It do time, nigga knew it be mine

Suge knew I’d go platinum the minute I signed

If you’re lookin’ for the facts, I’m a nigga to find

Young nigga sold crack in the middle of Pine

In the face of this crippin’, Long Beach, these seas is different

Four man with the put on

Still gettin’ bread with the niggas I put on

Yeah, yeah, I put my hood on

Shit got cold, I put my hood on, yeah, yeah

Marshall and Calvin, both from the gutters like public housin’

Now we’re performin’ for hundreds of thousands

Wearin’ no makeup, but we still be clownin’, motherfu_kers

[Chorus: Eminem]

So put your doobies high if you reside in 213, let’s see them blunts raised (Brr)

Whether you Eastside or Westside of the 313, let’s see them guns blaze (Brr, brr, brr)

[Outro: Snoop Dogg]

My Detroit niggas verse everybody

My Long Beach niggas verse everybody

My Detroit niggas leave with a body

My Long Beach niggas shoot up the party