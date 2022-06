Per alcuni il bonus 200 euro arriverà con lo stipendio di giugno: adesso vedremo insieme le categorie designate. L’INPS, nei giorni passati, insieme con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fatto sapere che la retribuzione in cui riconoscere l’indennità dai datori di lavoro è quella di luglio 2022. Potrebbero, però, esserci casi in cui il bonus 200 euro debbano essere aggiunti allo stipendio di giugno, come nel caso del part-time ciclico, oppure nel momento in cui nel contratto nazionale sia stata inclusa una clausola che rimanda il pagamento dello stipendio al mese successivo. Per farvela breve, le categorie di cui sopra riceveranno il bonus 200 a luglio, ma nella busta paga che fa riferimento a giugno.

L’INPS ha anche chiarito che, affinché l’indennizzo venga erogato, il rapporto di lavoro debba essere sussistente nel mese di luglio. Il bonus 200 euro sarà versato anche qualora lo stipendio risulti azzerato per effetto di eventi tutelati (come, ad esempio, la sospensione per ammortizzatori sociali in costanza di rapporti o i congedi). Ricordiamo che l’indennizzo verrà disposto per tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), per i pensionati, per i percettori del trattamento Naspi e del reddito di cittadinanza, per i lavoratori autonomi ed i professionisti regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS.

Per l’erogazione del bonus 200 euro, nel caso dei lavoratori dipendenti pubblici e dei pensionati, non servirà compilare alcuna autocertificazione: ci penserà il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre che all’INPS stessa, ad individuare gli aventi diritto tramite i propri sistemi informatici. I lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie INPS restano ancora in attesa di comprendere le modalità di erogazione dell’indennizzo, che speriamo vengano comunicate il prima possibile nell’interesse di tutti.

Continua a leggere su optimagazine.com