Sono stati lanciati ufficialmente gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 TWS, adesso disponibili per il pre-ordine anche in Europa. Questo fantastico prodotto indossabile audio wireless è stato realizzato in collaborazione con la società francese di tecnologia audio Devialet. Rispetto ai suoi predecessori, i nuovi auricolari sono dotati di prestazioni migliorate e di una maggiore durata della batteria.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 TWS appena annunciati sono dotati di due driver e tre microfoni per una soppressione del rumore di 47 dB. Questo è un nuovo punto di riferimento per l’azienda in termini di cancellazione del rumore poiché nel modello della generazione precedente era di appena 40 dB. Il dispositivo supporta la gamma di frequenza più ampia per gli auricolari Huawei, che va da 14Hz a 48kHz. Il produttore cinese ha anche aggiunto un equalizzatore adattivo che apprende il comportamento dell’utente e ottimizza l’audio per una migliore qualità del suono. Per quanto riguarda la funzione di cancellazione del rumore, essa presenta tre diverse modalità: generale, accogliente e ultra. Inoltre, c’è anche un’altra modalità attivabile, quando, ad esempio, l’utente vuole avere percezione dell’ambiente circostante durante le attività all’aperto. A differenza del modello precedente, questa volta gli auricolari sono conformi allo standard IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Per il momento, Huawei non ha ancora rivelato la capacità della batteria delle FreeBuds Pro 2, ma ha garantito fino a 30 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Offre fino a 4 ore di riproduzione con cancellazione del rumore abilitata e 6,5 ore la precedente funzione. I nuovi auricolari sono disponibili in tre opzioni di colore: Silver Blue, Silver Frost (Black) e Ceramic White e ad un prezzo di circa 200 euro. Inoltre, coloro che prenoteranno questi auricolari riceveranno gratuitamente lo smartwatch Huawei Band 7. Ricordiamo che le cuffie wireless sono disponibili per il pre-ordine e la spedizione inizierà dall’11 luglio.

