Per un periodo piuttosto lungo la serie Samsung Galaxy Watch 4 è stata l’unica ed avere a bordo il nuovo sistema operativo Wear OS 3, ma di recente pare che questa esclusività non appartenga solo al colosso sudcoreano: infatti, l’azienda tedesca Montblanc, specializzata nella produzione di pelletteria, gioielli, strumenti di scrittura e dispositivi tecnologici, abbia reso noto tramite un comunicato stampa il nuovo smartwatch Montblanc Summit 3, già pronto all’acquisto dal prossimo 15 Luglio 2022 e al prezzo di 1290 dollari. Si tratta di un fantastico ed elegantissimo orologio smart premium che fa parte della nuova generazione della serie Summit, già nota da un po’ di tempo. Questo dispositivo sarà il primo a sfruttare il Wear OS 3 dopo la serie Samsung Galaxy Watch 4. Andiamo a dare un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche.

Il Montblanc Summit 3 sfoggia la stessa cassa del modello Summit 2 dell’ottobre 2018, ovvero in titanio da 42 mm di diametro, con tre pulsanti laterali (tra cui una ghiera rotante al centro) e redatta in tre variazioni di colore: argento, nero e bicolore (nero e argento). Il cinturino può essere sia in gomma caucciù che in pelle. Tuttavia, la tipologia ed il colore cambierà in base al modello di Summit 3 preferito, ovvero: nel caso del Silver Titanium saranno abbinati cinturini in gomma blu o pelle di vitello nera; il Black Titanium avrà cinturini in pelle di vitello nera o in gomma di caucciù nera, mentre il modello bicolore avrà cinturini in gomma nera o pelle di vitello verde.

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo Montblanc Summit 3, il primo smartwatch dopo Samsung ad avere Wear OS 3, integra il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Quanto ai sensori inclusi, essi consentono di rilevare la frequenza cardiaca 24h su 24, il livello di ossigenazione del sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e delle attività sportive. Lato software il wearable risulta compatibile con app integrate quali Google Maps e Google Pay. La batteria mostra un’autonomia garantita per l’intera giornata con un solo ciclo di ricarica completa. Il dispositivo del brand tedesco è stato presentato, per adesso, solo negli Stati Uniti e sarà disponibile all’acquisto dal 15 luglio al prezzo di 1290 dollari, ma resteremo aggiornati per ulteriori dettagli relativi alla possibile commercializzazione in Europa.

Continua a leggere su optimagazine.com