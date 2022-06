Amazon sta preparando il terreno per il Prime Day 2022 lanciando una serie di promozioni che potrebbero fargli da contorno. Se l’altro giorno vi avevamo parlato della possibilità di ottenere gratuitamente il servizio di streaming musicale Amazon Music Unlimited per 4 mesi, adesso è la volta del buono sconto di 5 euro, da utilizzare per gli acquisti effettuati su Amazon. Ci dispiace dirvi che la promozione è riservata solo ad alcuni utenti selezionati, e non è, quindi, disponibile, per tutti gli iscritti. Per applicare il buono sconto di 5 euro occorrerà effettuare acquisti dal valore di almeno 15 euro.

La promozione sarà valida fino al 4 luglio per tutti gli utenti che sono stati raggiunti da Amazon via e-mail, tramite una notifica generata dall’applicazione ufficiale oppure attraverso una pubblicità mirata all’interno del portale. Potrete utilizzare il coupon per la maggior parte dei prodotti del catalogo, ad eccezione di libri, contenuti digitali (ebook), cibi per neonati e bambini, confezioni e buoni regalo. Volete sapete se il buono sconto di 5 euro è riservato al vostro account? Dovrete semplicemente collegarvi a questa pagina per saperlo, dove troverete anche i termini e le condizioni al completo.

Come potete vedere, non ci sono particolari requisiti da rispettare per aderire alla promozione, se non quello di essere stati scelti da Amazon secondo criteri che non ci è dato conoscere. Non vi resta che scoprire se siete tra gli utenti selezionati e, a quel punto, ottenere il buono sconto di 5 euro, valido a fronte di un acquisto dal valore di almeno 15 euro (ci sono alcuni prodotti che non concorrono al raggiungimento della soglia minima). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

