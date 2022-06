C’è un nuovo SMS Gruppo BPER dal quale stare alla larga perché truffaldino: un vero e proprio tentativo di phishing ai danni di ignare vittime esposte al rischio di fornire dati personali ad hacker senza scrupoli. Proprio in questi primi giorni d’estate sta circolando e non poco un messaggio che sembra essere inviato dall’istituto bancario ma è piuttosto una comunicazione fale quanto pericolosa.

L’obiettivo della truffa

Il nuovo SMS Gruppo BPER non sarà il primo della serie e probabilmente neanche l’ultimo. Già nel 2021 si è assistito ad una campagna di phishing serrata e ora il tentativo si ripete, anche se in chiave completamente nuova. In particolar modo, il testo della nota truffaldina in arrivo fa riferimento alla necessità di autorizzare una spesa del costo ragguardevole di 251,78 euro. Dunque la vittima di turno viene invitata a visitare un collegamento nel caso in cui l’operazione non dipenda dalla sua volontà. Il rischio reale si consuma proprio da questo momento in poi: chi, preso dal panico, sceglie di visitare il link proposto atterra su un sito falso del gruppo bancario e qui è portato a mettere in mano di malintenzionati i suoi dati. Questi ultimi verranno poi utilizzati per operazioni non autorizzate ai danni delle finanze dei singoli.

Cosa consiglia BPER

Come già detto, l’ultimo degli SMS BPER segue altri già inviati in passato. Per questo motivo l’istituto bancario non ha mancato di affrontare l’argomento del phishing che lo riguarda da vicino e fornire i giusti consigli. La prima cosa da dire è che le comunicazioni della banca hanno come mittente GRUPPO BPER o BPERBanca (questo è vero) ma non presentano la possibilità di rispondere e dunque questo è un chiaro elemento distintivo. Nel caso di comunicazioni via WhatsApp poi, il numero verificato di BPER è 366 777 3911 che presenta il segno di spunta verde. Più in generale, l’istituto consiglia di diffidare di qualunque messaggio nel quale si faccia richiesta di fornire dati riservati (numero di carta di credito, accessi all’home banking o altro). Le uniche comunicazioni reali e ufficiali della banca sono quelle che includono semplici informazioni e gli eventuali riscontri ad una richiesta di appuntamento in filiale.

Continua a leggere su optimagazine.com