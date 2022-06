Uno step che ci avvicina all’uscita del tanto atteso aggiornamento iOS 16, in riferimento alla recente distribuzione della beta 2. Quali sono le novità venute a galla in queste ore, in seguito ai feedback resi noti da coloro che hanno avuto modo di testare il pacchetto software? Dopo le informazioni condivise alcuni giorni fa, in merito alla compatibilità del pacchetto software coi vecchi device Apple, è opportuno concentrarsi sulla direzione presa dal produttore, in modo da prevedere i plus che avremo modo di toccare con mano a settembre. Prima di allora, infatti, non ci sarà la distribuzione dell’upgrade definitivo.

Un altro step verso l’uscita dell’aggiornamento iOS 16 con la beta 2: gli ultimi riscontri sulle novità trapelate

Dunque, oggi tocca prendere atto di un altro passo verso l’uscita dell’aggiornamento iOS 16 con la beta 2 disponibile per chi ha deciso di partecipare al programma. Quali novità sono emerse fino a questo momento? Da adesso, ad esempio, quando l’utente decide di personalizzare una foto nella schermata di blocco, troverà disponibili due nuove opzioni di sovrapposizione. Stiamo parlando di DuoTone e Color Wash, utili per modificare l’aspetto della foto.

Ancora, la beta 2 ci dice che ora gli utenti in possesso di un iPhone o iPad possono eseguire il backup dei propri dispositivi tramite una connessione cellulare LTE, oltre ovviamente ad utilizzare una connessione 5G o WiFi. Recandosi poi all’interno di Impostazioni, si scoprirà che la sezione Sfondi sia stata ottimizzata per semplificare la personalizzazione dei diversi sfondi impostati per la schermata iniziale e la schermata di blocco. Ci sono nuove opzioni “Personalizza” che dovrebbero fare al caso nostro sotto questo punto di vista.

Infine, la beta 2 dell’aggiornamento iOS 16 c’è un’opzione “Salva in una nota rapida” quando si salva uno screenshot, oltre al fatto che ora saremo in grado di classificare i messaggi SMS in arrivo da numeri sconosciuti in 12 sottocategorie.