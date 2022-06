La voce di Alexa è pronta a cambiare come mai fino a questo momento, diventando la nostra esatta replica in un’imitazione più o meno perfetta. Secondo quanto riporta per primo Reuters e replica anche il team di XDA-Developers, Amazon starebbe sviluppando un nuovo sistema per il quale proprio l’assistente vocale sarebbe pronto a riproporre la voce di chiunque, attraverso una procedura rapida quanto semplice.

La novità rilevante per la voce di Alexa sarebbe stata presentata in una conferenza a Las Vegas, in una sorta di sua versione sperimentale. Lo scopo della nuova funzione sarebbe davvero particolare, come riportato da Rohit Prasad ossia il vicepresidente senior di Amazon: replicare soprattutto le voci dei propri cari perduti, per mantenere vivido il ricordo di chi ci ha lasciato. Insomma, l’obiettivo perseguito avrebbe a che fare con sentimenti profondi e il risultato scatenerebbe senz’altro emozioni molto forti.

La voce di Alexa come arriverà ad imitare quella di qualsiasi utente? Sempre il referente Prasad ha chiarito che, per rendere possibile una riproduzione quasi perfetta, basterà semplicemente mettere a disposizione dell’assistente un minuto di audio della persona desiderata. Dopo il semplice passaggio, l’operazione sarebbe conclusa. Sempre nella dimostrazione effettuata a Las Vegas, sarebbe stato proposta la seguente casistica. Un bambino ha chiesto in video: “Alexa, la nonna può finire di leggermi il Mago di Oz”. In risposta, proprio l’assistente ha cambiato voce e ha iniziato il racconto con il tono rassicurante e dolce di una persona anziana.

Applicazioni tecnologiche di questo tipo non possono che essere ben accette. C’è però anche chi teme che la possibilità di un cambiamento così sostanziale della voce di Alexa porti anche ad impieghi truffaldini e poco ortodossi della funzione. Per ora la feature è in sviluppo ed eventuali risvolti negativi non mancheranno di essere valutati e magari anche risolti.

Continua a leggere su optimagazine.com