Tra gli smartphone più venduti nello scorso anno troviamo l’iPhone 12, top di gamma ancora piuttosto richiesto sul mercato e che può far gola grazie al suo prezzo visibilmente in calo soprattutto su Amazon. Quest’oggi vogliamo proporvi proprio un’offerta molto interessante che riguarda l’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna, che si ritrova con uno sconto di rilievo sul famoso sito di e-commerce. Se state pensando di acquistare un iPhone, sicuramente questa proposta odierna di Amazon può essere presa in considerazione.

Bisogna prendere atto della discesa del prezzo anche per iPhone 12 da 128 GB su Amazon

Non si parla di device ricondizionati, a differenza della scorsa settimana. Parliamo infatti di uno sconto del 20% applicato sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, di 889 euro. Ecco quindi che si è arrivati ad un costo finale di 707 euro, con un risparmio piuttosto importante e non è un caso che lo stesso sito di e-commerce lo abbia etichettato come Amazon’s choice di giornata. Questo iPhone 12 bianco da 128GB è un’occasione da non lasciarsi scappare ed attualmente la disponibilità è immediata, si ha anche l’opportunità di riceverlo in meno di 24 ore a casa propria se lo si ordina subito.

Chiaramente la spedizione è gratuita ed Amazon permette anche di poter pagare questo dispositivo a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa. Un elemento in più che potrebbe far vacillare ancora qualche indeciso. Ricordiamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche dell’iPhone 12. Parliamo di un top di gamma che può contare su un display Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente in ambito smartphone.

Dal punto di vista hardware si può contare sul potente processore A14 Bionic e sulla possibilità di sfruttare il 5G per download super veloci. Aspetto da non sottovalutare è quello fotografico, questo iPhone 12 infatti è dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.