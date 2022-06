La diretta durante la maratona di CO-Scienza ha rappresentato il mio terzo “Incontro ravvicinato” con HEATHER PARISI. Ravvicinato per modo di dire, perché lei vive a Hong Kong. L’ho scoperta grazie ai programmi che fa su Heather Parisi Tv, dove ho capito che era andata ben oltre la ballerina show girl che ha avuto una popolarità immensa nella TV italiana. Le conversazioni con lei sono sempre interessanti e istruttive. Perfetto che sia stata Heather a chiudere la seconda giornata di CO-Scienza, quella dedicata all’energia femminile che deve cambiare il mondo.

Ecco come l’hanno presentata Leonardo Pagni e Michele Micheletti (che alla fine hanno voluta salutarla):

Heather Elizabeth Parisi è una ballerina, cantante, attrice e showgirl.

Nata a Hollywood (suo nonno, Frank Parisi, era originario di Terravecchia – Cosenza), a 13 anni Heather si è trasferita da sola a San Francisco, mentre a 15 è a New York per studiare con l’American Ballet. A soli 18 anni, mentre si trovava in vacanza in Italia, la Parisi è stata notata dal coreografo Franco Miseria che la presentò poi a Pippo Baudo. Fu l’inizio della sua carriera televisiva che ebbe la consacrazione come star nel 1979 con la prima edizione di Fantastico, condotto da Loretta Goggi e Beppe Grillo.

Rimasta a lungo attiva nella televisione italiana, oggi partecipa come ospite in varie trasmissioni è molto presente in Rete con i suoi programmi di attualità su “Heather Parisi TV”

Attualmente vive ad Honk Kong e – come dice lei stessa – ama viaggiare per tutto il sud est asiatico per soddisfare la sua inesauribile sete di conoscenza di nuove culture e modi di vita.

Il 9 e 10 aprile scorso ho condotto CO-Scienza, un evento maratona di 15 ore organizzato da Michele Micheletti e Leonardo Pagni, che l’hanno raccontata così:

“CO-Scienza si è confermato come il più grande evento di qualità sui temi dell’evoluzione di coscienza e del risveglio interiore. Il tema prescelto per il 2022 è quello legato ai messaggi non palesi, quei significati che da secoli ci indicano la strada per capire chi siamo e cosa dobbiamo fare che però sono difficili da ricercare, cogliere e da interpretare correttamente. Ecco perché abbiamo scelto il frammento di Eraclito che recita proprio “La natura (verità) ama nascondersi”. Faremo questo percorso di scoperta utilizzando l’arte.

L’arte è un veicolo d’eccezione che da sempre contiene e trasporta i significati profondi dell’esistenza.

Abbiamo individuato cinque arti principali che hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi il 9 aprile: musica, pittura, cinema, letteratura ed espressività corporea. Per ognuno di questi riferimenti tre figure si sono alternate per estrarre il significato sapienziale (i frammenti a carattere evolutivo nascosti) dalla propria arte di riferimento, secondo tre diversi punti di vista: quello dello specialista (un esperto del messaggio anagogico), quello dell’addetto ai lavori (l’artista) e quello della visione scientifica (un personaggio di scienza).

Sono stati anche previsti interventi speciali che sono serviti a ribadire il tema centrale dell’evento ad opera di grandi nomi del mondo della cultura e della clinica. Il giorno 10 aprile l’evento CO-Scienza è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”.

https://www.co-scienza.it/evento-co-scienza-2022 è il sito dove iscriversi gratuitamente e ricevere i link per vedere i video integrali delle due giornate.

Nel corso di queste maratone in diretta ho interagito in collegamento e di persona con l’eccellenza di vari campi.

Tra i partecipanti: Corrado Malanga, Max Gazzé, Heather Parisi, Petra Magoni, Massimo Cacciari, Linda Corrias, Marco Guzzi, Simona Atzori, Nitamo Montecucco, Virginia De Maio, Thea, Thomas Torelli, Alberto Simone, Althair, Shirta, Beatrice Carbone, Roberto Maria Sassone, Giorgia Sitta, Antonio Kilo Canella, Pier Luigi Lattuada, Erica Poli, Raffaele Fiore, Emiliano Toso, Paolo Lissoni, Siusy Blady e Andrea Colombini.

