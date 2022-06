L’estate è entrata nel vivo ed è già tempo di vacanze, motivo per cui ci è sembrato giusto stilare questa guida ai 5 migliori powerbank di giugno 2022, per non restare mai a secco di batteria. Del resto, capiterà sempre più spesso di restare tanto tempo fuori casa: lo smartphone è un fidato compagno di viaggio, per scattare foto, catturare filmati, ascoltare musica e restare in contatto con amici e parenti: tutte cose che non potreste fare se l’autonomia del vostro dispositivo, ad un certo punto, vi tradisse. Un rischio che potrete da subito scongiurare acquistando il giusto powerbank da portare con voi, ovunque decidiate di andare.

Vancaly

Il Vancaly è un powerbank estremamente compatto, pur se con una capacità da 10000mAh. Molto bello nella sua colorazione rosso fuoco, il dispositivo è dotato di 2 porte USB (output 5V/2.4A) e di una microUSB (input 5V/2.1A). Il dispositivo è progettato per gestire in modo intelligente il processo di ricarica a seconda della periferica collegata, evitando sovraccarichi, cortocircuiti o surriscaldamenti. Il LED indica il livello di batteria residua e lo stato di carica. Le dimensioni ammontano a 9.1 x 6.2 x 2.8 cm (peso di 220 gr.). Il prezzo è di soli 16,99 euro.

INIU Ultra

L’INIU Ultra è una stazione di ricarica portatile estremamente versatile, dotata di una doppia uscita 3A ad alta velocità con porta USB-C, che può funzionare sia come ingresso che come uscita, alimentando tutti gli smartphone, iPhone o Android. La capacità del powerbank è di 10000mAh, con possibilità di ricarica efficacemente anche i dispositivi più piccoli, come AirPods, smartwatch, fitness-tracker ed altre cuffie Bluetooth. Il prezzo del prodotto è di 19,99 euro, con spedizione e reso gratuito per gli utenti Prime. Parliamo del più sottile powerbank da 10000mAh presente sul mercato (13,3 x 7,0 x 1,4 cm, peso di 198 gr.), in grado di alimentare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Concludiamo dicendo che l’accessorio può anche funzionare da torcia all’occorrenza.

iWALK Mini

iWALK Mini è un powerbank davvero unico nel suo genere, che include direttamente l’ingresso di ricarica per avere tutto pronto quando serve, senza ulteriori ingombri. La capacità del prodotto è di 4500mAh, mentre le dimensioni sono pari a 11.5 x 8.4 x 3.4 cm (peso di 170 gr.). Il modello qui proposto è compatibile con gli iPhone più popolari, ma esiste anche la versione per la ricarica degli smartphone Android. Il prezzo? Ve lo portate a casa con 25,99 euro, con possibilità di applicare un coupon del 15% sul totale al momento del pagamento.

Power Bank Solare

Il Power Bank Solare offre un’alternativa molto vantaggiosa per incamerare energia, a patto di passare tante ore all’aria aperta. Il pannello solare che vedete montato sulla parte frontale di questa particolare stazione di ricarica consente di assorbire la luce solare e di convertirla in elettricità. La ricarica solare, tuttavia, è più lenta della ricarica via cavo ed è progettata per le emergenze all’aperto, quando non si ha accesso diretto alla corrente. Per l’utilizzo quotidiano si consiglia la ricarica via cavo del dispositivo. Le specifiche tecniche di erogazione sono le seguenti: 5V/2,1A (massimo), 5V/1A; USB 1 output 5 V / 2.1 A, 5 V / 1 A. Il prodotto, con dimensioni di 15 x 7,3 x 1,5 cm (peso di 350 gr.) ha una capacità di 26800mAh ed è dotato di 2 porte USB per ricarica simultaneamente due periferiche. Il prezzo è di 28 euro.

Charmast

Lo Charmast è il powerbank per gli avidi di corrente: 26800mAh sono veramente difficili da consumare tutti in una volta. Gli ingressi sono 3 (microUSB da 5V-2A, Lighining da 5V-1.5A e USB-C da 5V e 2.6A), le uscite 4 (1 USB-C e 3 USB-A), così da poter ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Non avrete difficoltà a monitorare la percentuale di ricarica residua grazie agli indicatori LED collocati sul lato. La capacità è enorme, ma le dimensioni sono comunque contenute (19.69 x 9.4 x 1.4 cm, 400 gr.). Il prezzo è di 36,99 euro.

