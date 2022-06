Come ben sappiamo, i widget sono un modo semplice per rendere personale qualsiasi schermata Home, mettendo al centro le informazioni più importanti per noi, come la casella di posta, il meteo, la lista delle cose da fare o persino una foto del nostro amato pet. Di recente un’interessante novità è salita a bordo di Google Maps, che adesso ospita un nuovo widget per Android in grado di mostrare in tempo reale la situazione del traffico nelle nostre vicinanze. Potrebbe trattarsi di un semplice rumor, ma, invece, è verità, in quanto a rendere nota tale notizia è stato stesso il colosso di Mountain View che lo ha annunciato attraverso un articolo sul blog ufficiale.

Il nuovo ed utilissimo widget di Google Maps per Android mostra le previsioni del traffico in tempo reale, capaci di aiutarci a pianificare facilmente il nostro percorso. Proprio con il nuovo widget traffico nelle nostre vicinanze, che sarà lanciato nelle prossime settimane, avremo la possibilità di vedere queste informazioni (in base alla nostra posizione attuale) direttamente dalla schermata Home di Android. Quindi, se stiamo per uscire di casa per dirigerci al lavoro, a scuola o in qualsiasi altro luogo, sapremo in real-time e avremo sott’occhio esattamente come potrebbe essere il traffico locale.

Poiché i widget Android sono selezionabili, possiamo ingrandire e ridurre senza aprire l’app di Google Maps o qualsiasi altra app per avere dettagli sul traffico. Inoltre, direttamente dalla schermata Home, il produttore californiano ha ben pensato di aggiungere anche un tasto per poter regolare lo zoom della mappa, necessario qualora si dovessero trovare informazioni sul quartiere in cui ci troviamo. Attualmente, però, non si sa ancora se si avrà la possibilità di cambiare la dimensione del widget, che pare essere 1X1.

