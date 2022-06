Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme… ma solo per il video ufficiale del nuovo singolo del cantante, da oggi disponibile su YouTube e in rotazione nelle TV tematiche. Non è finita qua. Nella clip c’è anche Aurora Ramazzotti, figlia della coppia. E il titolo del brano è pieno d’amore: si intitola proprio Ama, infatti, il nuovo singolo di Eros.

Ma non è il caso di viaggiare troppo con la fantasia. Chi sogna di rivedere la coppia riunita è fuori strada. I due hanno già smentito ripetutamente un ritorno di fiamma e nella clip sono ben lontani dall’interpretare una coppia di innamorati.

Eros Ramazzotti è il protagonista assoluto del video e intorno a lui si balla a ritmo. Tra le ballerine d’eccezione che si muovo nella scena, si scorgono anche due donne molto care a Ramazzotti: Michelle e Aurora. Non è la prima volta che, di recente, i due lavorano allo stesso progetto: Eros era sta stato ospite dello show di Michelle su Canale 5, occasione nella quale i due erano stati protagonisti di un bacio che ha fatto sognare.

Il videoclip è diretto da Alex Tacchi ed è stato girato nello studio CR49, primo e unico in Italia – tra i più grandi in Europa – ad avere un set di virtual production su schermi a led.

Ama, il singolo di Eros Ramazzotti

Si intitola Ama il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, questo il brano che segna il ritorno in scena del cantante in previsione del nuovo album già annunciato. Si intitolerà Battito Infinito il suo nuovo disco di inediti. Il brano è entrato subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo.

Ama e i brani del nuovo disco di Eros saranno nella scaletta del tour mondiale già comunicato che farà anche tappa in Italia per alcuni appuntamenti imperdibili. Tutti i concerti di Eros Ramazzotti in Italia.