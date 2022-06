Niente panico se non si vede Telecapri sul proprio televisore da qualche giorno, così come altre emittenti locali della Campania come Canale 9, Televomero, Tele A, Canale 8 e molte ancora. L’anomalia è la stessa che sta riguardando Canale 21 e ha a che fare con il refarming in corso nella regione del sud Italia.

Da lunedì 20 giugno, proprio in Campania, è in corso la riorganizzazione delle frequenze televisive che sta avendo ripercussioni sulla visualizzazione di reti locali ma anche nazionali. Molti canali stanno traslocando dalla loro posizione abituale per trovare posto altrove, a causa della necessità di liberare la banda 700 a favore degli operatori per la connessione 5G, Questo è il motivo per il quale viene richiesta la risintonizzazione del proprio televisore. L’operazione a volte non basta visto che spesso le reti locali soprattutto hanno cambiato numerazione e vanno dunque ricercate altrove.

Dove ritrovare i canali preferiti

Se non si vede Telecapri, Canale 9, Televomero e chi più ne ha più ne metta da questa settimana, niente panico. La prima cosa da fare sarà la sintonizzazione già menzionata ma subito dopo sarà pure necessario verificare la presenza dell’emittente desiderata in una posizione diversa rispetto al passato. Di seguito sono indicate le nuove numerazioni dove trovare (appunto) i programmi preferiti.

Come pure già indicato nel nostro precedente approfondimento, Canale 21 potrà essere ritrovato alla posizione 10. mentre Televomero a quella 11 de Canale 9 alla 12. Ancora, Tele A si posiziona ora sul 13, Canale 8 sul 14 e Telecapri sul 15. Si prosegue sul 16 per Otto Channel, sul 17 per Prima Tivvù 2 e infine sul 18 per Lira TV e sul 19 per Tv Luna.

Chiarito il perché non si vede Telecapri insieme agli altri canali su menzionati in Campania, va riportato l’ultimo suggerimento utile: nel caso l’operazione di sintonizzazione non dovesse restituire le reti nella loro posizione indicata, la procedura andrà ripetuta, magari fino al prossimo 28 giugno. Gli interventi tecnici termineranno per quella data e potranno ancora comportare anomalie.

