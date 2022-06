La prima d Chi Vuole Sposare mia Mamma? è filata via liscia su Tv8, forse un po’ troppo. Caterina Balivo si prepara a tenere le redini del nuovo programma del prime time della rete portando sullo schermo una conduzione per sottrazione, quindi tenendosi un po’ defilata rispetto ai protagonisti delle sue storie. Chi Vuole Sposare mia Mamma? è un dating show a tutti gli effetti con la sola eccezione che, rispetto ad altri programmi visti in passato, è una mamma a cercare un compagno e i figli possono correre in suo soccorso, giudicare e consigliare.

Caterina Balivo racconta in Chi Vuole Sposare mia Mamma? le storie dei suoi protagonisti ma senza mai spettacolizzare il dolore nemmeno quando Giacomo ha raccontato del male affrontato e combattuto dalla mamma Stefania, il risultato? Una noia mortale. Caterina Balivo non racconta e non regala niente di nuovo al pubblico che riconosce nel suo programma molti punti in comune con altri, ancora più noti, e senza leggerci sopra nemmeno la firma della padrona di casa.

Niente lacrime, nessuna emozione, almeno per il momento, solo una donna pronta ad incontrare i suoi spasimanti (che arrivano di spalle), a conoscerli con l’aiuto del figlio, pronto a consigliarla per il meglio, mentre Caterina Balivo sta in un angolo e si erge a narratrice di questo piatto racconto. Questo basterà a portare a casa un successo su cui nessuno ha voluto puntare?

Caterina Balivo continua a camminare sul bordo in televisione ma siamo sicuri che i suoi fan l’avrebbero voluta più ‘padrona di casa’ e meno guest star in questa sua nuova avventura. Gli ascolti tv che usciranno più tardi riveleranno a tutti se la sua scommessa, quella di portare in tv quello che ha definito un programma per le famiglie, ha funzionato oppure no.