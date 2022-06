Il Samsung Galaxy F13 è arrivato tra noi, avendo tanto in comune con il Galaxy M13, un altro entry-level ufficializzato in Europa il mese scorso. Ciò che rende particolare questo device è l’ampia batteria da 6000mAh di cui è dotato, adatto per gli utenti che sono soliti spremere il proprio smartphone durante la giornata, senza dover necessariamente ricorrere ad una fonte di corrente esterna.

Il Samsung Galaxy F13 include uno schermo Infinity-V da 6.6 pollici con risoluzione FHD+, ed è spinto dal processore proprietario Exynos 850, con 4GB di RAM (espandibili fino a 8GB con la funzione di RAM virtuale) e 64/128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Buono anche il comparto relativo alla connettività, dal momento che il prodotto può contare sul supporto al 4G LTE DualSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm. Il lettore di impronte digitali pure è presente, con disposizione laterale. Il comparto fotografico conta un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 5MP ed un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, presenta un sensore singolo da 8MP. La ricarica rapida arriva a 15W, che dovrebbe garantire una certa rapidità di ricarica per una batteria così capiente come quella di cui è provvisto questo device.

Il Samsung Galaxy F13 sarà disponibile all’acquisto dal 29 giugno sul mercato indiano al prezzo di circa 144 euro al cambio attuale per il modello con 64GB di storage interno e di circa 156 euro per quello da 128GB, nelle colorazioni Waterfall Blue, Nightsky Green e Sunrise Copper. Non sappiamo se vedremo mai arrivare il dispositivo in versione internazionale, anche se ci speriamo (non ci dispiacerebbe poter acquistare uno smartphone con un’autonomia tanto prolungata).

