L’attesa è finita: la Xiaomi Smart Band 7 su Amazon è già in vendita da oggi 22 giugno, ma anche sullo store italiano Mi.com. Come annunciato anche nelle scorse ore, i tempi di commercializzazione del fitness tracker sono stati relativamente brevi rispetto alla prima presentazione cinese del dispositivo, avvenuta solo poche settimane fa. La buona notizia poi è che il prezzo della soluzione è già ribassato e mica di poco, in questa primissima fase di acquisto.

Chi vorrà procedere subito all’acquisto della Xiaomi Smart Band 7 su Amazon non dovrà fare altro che visitare la pagina prodotto presente nel box sottostante. Il prezzo di listino del device sarebbe pari a 59,90 euro ma si è pensato subito ad una vendita promozionale valida per 48 ore da oggi. In pratica, sia oggi 22 giugno che domani 23 giugno, basterà sborsare solo 49,90 euro per portare a casa il braccialetto fitness, con uno sconto di ben 10 euro in prima uscita, pari al 17% del suo valore commerciale. La promozione è valida sia sullo store Amazon come sul Mi Store in queste ore.

Ci sono dei validi motivi per scegliere già all’uscita la Xiaomi Smart Band 7 su Amazon o sul sito Mi.com al prezzo speciale sopra indicato? Certo che si. Lo schermo del dispositivo è AMOLED da 1.62 pollici: questo promette una leggibilità migliorata del 25% rispetto al dispositivo della generazione precedente Band 6. Non mancano all’appello tutte le funzioni di monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e la frequenza cardiaca, del ciclo oltre (naturalmente) al tracciamento di 120 tipologie di allenamenti fitness. Lato design non è da sottovalutare la possibilità di personalizzare il quadrante tra più dei 100 disponibili. L’autonomia è stimata in circa 14 giorni e la resistenza all’acqua è garantita fino a 50 metri di profondità.

Continua a leggere su optimagazine.com