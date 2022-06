Poche settimane fa è stato svelato che il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarebbe arrivato anche nel taglio da 1TB. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, ci sono adesso altri segnali che indicano l’accuratezza delle indiscrezioni precedenti. La versione da 1TB del prossimo pieghevole del colosso di Seul è stata di recente individuata nel database di un rivenditore coreano. Un atro rivenditore locale ha da poco tempo confermato che il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà venduto anche nella variante da 1TB (almeno per il mercato sudcoreano non dovrebbero più esserci dubbi sulla disponibilità di tale versione).

Il colosso di Seul potrebbe lanciarlo in alcuni mercati aggiuntivi in tutto il mondo, come negli Stati Uniti. Il telefono dovrebbe presentare una cerniera più sottile, una piega dello schermo meno prominente ed un corpo più sottile e leggero. La maggior parte delle funzionalità del Samsung Galaxy Z Fold 4 sono già trapelate: il telefono sarà caratterizzato da uno schermo leggermente più ampio, ovviamente pieghevole e verrà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 con 12GB di RAM e 256/512GB/1TB di storage interno. La batteria avrà una capacità di 4400mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

La fotocamera principale si comporrà di un sensore da 50MP, con un ultra-wide da 12MP ed un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Il device potrebbe anche essere dotato di una fotocamera selfie da 10MP sul display della cover e da una selfie-cam da 16MP sotto lo schermo interno (videoregistrazioni 4K a 60fps per tutte le fotocamere e forse anche in 8K). Altre caratteristiche del Samsung Galaxy Z Fold 4 includerebbero gli altoparlanti stereo, la classificazione IPX8 contro acqua e polvere, la ricarica wireless veloce e inversa, Samsung Pay, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’NFC e l’USB-C.

