Brave and Beautiful è ormai agli sgoccioli e così Canale5 si prepara a cambiare in corsa il suo pomeriggio lanciando Terra Amara e le repliche di Come Sorelle. Il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset continuerà a parlare turco non solo in settimana ma anche il sabato pomeriggio quando i fan potranno rivedere con calma gli episodi di Come Sorelle, la serie di successo che è andata in onda la scorsa estate in prima serata.

Come cambierà la programmazione di Canale5? Brave and Beautiful andrà in onda fino al 30 giugno, salvo cambiamenti, e a quel punto lascerà il posto a Terra Amara che prenderà il suo posto dal 4 luglio alle 15.45. Le protagoniste di Come Sorelle, invece, andranno in scena nel pomeriggio del sabato a partire dal 2 luglio alle 14.40.

Tutti sono curiosi di scoprire come finiranno le avventure di Suhan e Cesur in Brave and Beautiful ma siamo sicuri che presto avranno modo di farsi rapire dal dramma e dalle atmosfere di Terra Amara, una serie che potrebbe tenerci compagnia per molto tempo visto che è composta da 4 stagioni. Ambientata negli anni Settanta tra Istanbul e la ricca regione meridionale di Cukurova, Terra Amara racconta la storia di Yilmaz, che commette un omicidio per proteggere Zuleyha, costringendo entrambi a fuggire lontano in cerca di pace, ma sarà davvero così semplice?

Ecco il promo della nuova serie di Canale5:

Lei è una sarta che vive insieme al fratellastro Veli, lui un meccanico cresciuto dal suo datore di lavoro dopo la morte dei suoi familiari. La loro vita cambierà quando, la famiglia di lei la vende ad un uomo ricco e potente per ripagare i debiti di gioco di Veli. A salvarla da questo matrimonio con il boss sarà Yilmaz ma da allora inizierà la loro fuga che li porterà alla corte di un facoltoso signore, Demir Yaman, proprietario terriero della Çukurova comandato a bacchetta dalla madre Hünkar. Toccherà a lui mettersi in mezzo tra Yilmaz e Zuleyha innamorandosi di quest’ultima.