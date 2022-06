Bisogna chiarire assolutamente un paio di concetti per quanto concerne il discorso inerente l’assegno unico, soprattutto se ci concentriamo sulla storia del pagamento degli arretrati. Tante domande, infatti, sono state accettate solo negli ultimi tempi, nonostante siano state caricate sulla piattaforma di INPS a gennaio o febbraio. Per ottenere l’accredito delle somme che idealmente abbiamo accumulato in primavera, dovremo caricare la domanda entro e non oltre il 30 giugno. Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri con un altro articolo, facendo un appello a chi ancora non si è mosso sotto questo punto di vista.

Quanto tempo attendere per l’assegno unico sulla questione del pagamento degli arretrati

Quanto dovremo attendere prima di imbatterci non tanto nell’assegno unico, visto che ora le domande iniziano ad essere accolte da INPS con maggiore velocità rispetto a quanto avvenuto nell’ultimo trimestre, quanto sul pagamento degli arretrati? Al momento non si hanno date precise, ma posso garantivi per esperienza personale che una volta accolta la domanda, il saldo degli arretrati viene corrisposto nel giro di pochissime settimane. Con ogni probabilità, non oltre il mese solare in cui la situazione inizierà a sbloccarsi per il cittadino richiedente.

Sulla storia del pagamento degli arretrati per l’assegno unico, però, bisogna prendere in esame anche alcuni chiarimenti di INPS per coloro che si aspettano tutto e subito. Le cose non stanno così, come emerge in modo molto chiaro tramite un commento rilasciato su Facebook da fonti interne: “Gli arretrati non vengono distribuiti in unica soluzione, ma un po’ per volta. Deve attendere e non possiamo prevedere le tempistiche di pagamento tramite social“.

Dunque, occorre armarsi di tanta pazienza sull’assegno unico, nel caso in cui doveste essere ancora in attesa del pagamento degli arretrati di marzo, aprile e maggio. A voi è arrivato?