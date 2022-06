Una delle tracce uscite stamane, in occasione della prima prova scritta per la Maturità 2022, riguarda il significato di Musicofilia. Inevitabili i rimandi al lavoro di Oliver Sacks, autore che ha aperto gli occhi al mondo sul potere della musica, ma anche sui suoi paradossi. Dunque, dopo aver affrontato argomenti più leggeri a proposito dell’Esame di Stato, come abbiamo osservato nella giornata di ieri sul nostro magazine con qualche dritta per fare gli auguri in modo simpatico ai candidati, dobbiamo per forza di cose concentrarci su altri aspetti, arrivati a questo punto.

Cosa sappiamo sul significato di Musicofilia di Oliver Sacks, alternativa tra le prime tracce della Maturità

Quali sono le informazioni emerse fino a questo momento a proposito del significato di Musicofilia di Oliver Sacks? La traccia della Maturità, in riferimento alla prima prova scritta in programma questa mattina, ci ha presentato una precisa proposta con il tema artistico-letterario della tipologia B. Nello specifico, al candidato in questo specifico contesto viene richiesto di discutere sul potere che la musica genera sugli esseri umani, partendo dal presupposto che conosca l’opera citata ed il messaggio veicolato al suo interno.

Qual è il significato di Musicofilia? Il termine rimanda alla passione per la musica, con un particolare apprezzamento per quella che nel gergo di questo mondo viene definita “colta”. Capacità rievocative, ma anche effetti terapeutici. Inutile dire che sui social abbiano già preso piede alcuni parallelismi con la recente stagione di Stranger Things, in merito alla capacità della musica che arriva dritta all’anima di tirarci fuori dalle situazioni più complicate. Ovviamente, gli studenti dovranno argomentare a favore o contro determinate tesi sul tema.

Dunque, ora conosciamo il significato di Musicofilia, in relazione al tema della Maturità 2022, ma soprattutto ad un interessante lavoro di Oliver Sacks.