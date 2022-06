Nella scaletta di Marco Mengoni all’Olimpico tutti i suoi più grandi successi per un viaggio nel tempo che comprende anche tre super ospiti. Due i concerti per Marco Mengoni negli stadi nel 2022. Dopo la prima tappa allo Stadio San Siro di Milano (OM c’era!), oggi è la volta della tappa allo Stadio Olimpico di Roma.

Nella sua regione Lazio, Mengoni è atteso stasera in concerto. Con lui sul palco tre colleghi della musica italiana: a Madame e Gazzelle si è aggiunto successivamente Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

La scaletta che segue tiene conto dello spettacolo che l’artista ha tenuto a Milano. Vista anche la presenza di tre ospiti, dunque, non è escluso che possano esserci dei piccoli cambiamenti, oltre ai duetti.

Come arrivare allo Stadio Olimpico con i mezzi pubblici

La soluzione più veloce per raggiungere lo Stadio Olimpico è prendere la metro A, scendere alla fermata Flaminio e prendere il tram n° 2 per scendere poi al capolinea Piazza Mancini. A quel punto non resta che un breve tratto da percorrere a piedi. In alternativa, con la metro A è possibile scendere alla fermata Lepanto e da qui prendere l’autobus numero 280 fino a Piazza Mancini, poi percorrere il tratto a piedi.

Parcheggi per lo Stadio Olimpico

Arrivare in auto allo Stadio Olimpico di Roma è fortemente sconsigliato. Non sono infatti presenti in zona ampie aree di parcheggio ma è possibile lasciare l’auto in prossimità dello stadio, usufruendo dei parcheggi disponibili lungo la strada (con un pizzico di fortuna!). In alternativa è possibile scegliere uno dei garage in zona – a pagamento.

Scaletta Marco Mengoni all’Olimpico

La scaletta di Marco Mengoni all’Olimpico è basata sulla scaletta di Marco Mengoni allo Stadio San Siro di Milano.

Cambia un uomo – (Materia (Terra)_2021)

Esseri Umani – (Parole in circolo_2015)

No Stress

Voglio – (Atlantico_2018)

Muhammad Alì – (Atlantico_2018)

Psycho Killer – (Dove si vola_2009)

Credimi Ancora (Re matto_2010)

Mi Fiderò (feat. Madame) – (Materia (Terra)_2021)

Solo Due Satelliti – (Le cose che non ho_2015)

Luce – (Materia (Terra)_2021)

Proteggiti da me – (Marco Mengoni Live_2016)

Parole In Circolo – (Le cose che non ho_2015)

L’Essenziale – (Pronto a correre_2013)

Non Passerai – (Pronto a correre_2013)

Onde – (Marco Mengoni Live_2016)

Sai Che – (Marco Mengoni Live_2016)

Hola – (Atlantico_2018)

Ti Ho Voluto Bene Veramente – (Le cose che non ho_2015)

Duemila Volte – (Atlantico On Tour_2019)

Come Neve – (Oro Nero Live_2018) / Venere e Marte (2021)

In Un Giorno Qualunque – (Re matto_2010)

Guerriero – (Parole in circolo_2015)

Ma Stasera – (Materia (Terra)_2021)

Pronto a correre – (Pronto a correre_2013)

Io Ti Aspetto – (Parole in circolo_2015)

Buona Vita – (Atlantico_2018)

