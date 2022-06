Il Mondiale di MotoGP lo scorso weekend si è disputato sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, che ha visto trionfare Fabio Quartararo su Yamaha ufficiale, seguito sul podio dal connazionale Johann Zarco su Ducati Pramac e da Jack Miller su Ducati ufficiale. La Classe Regina, in vista del prossimo fine settimana di gara 24-26 giugno, è pronta a scendere di nuovo in pista e “spingere il gas a martello”, come dice il famoso telecronista Guido Meda. Tutto pronto dunque per l’undicesimo appuntamento della stagione 2022, che si terrà presso lo storico TT Circuit di Assen, dove andrà in scena l’attesissimo il Gran Premio di Olanda. Non ci resta che andare a scoprire insieme il programma e dove vedere la diretta TV e streaming dell’appuntamento orange.

Partiamo con alcuni dettagli riguardanti il TT Circuit Assen (conosciuto anche come il Circuit van Drenthe), situato proprio a Drenthe provincia dei Paesi Bassi. Questo tracciato fu inaugurato nel 1926, è lungo 4,542 m, si snoda in 21 curve totali e ospita le seguenti categorie del Motorsport: Motomondiale, Champ Car e Superbike. L’ultimo tempo record, per quanto riguarda la MotoGP, è stato ottenuto in gara da Fabio Quartararo (su Yamaha) nel giugno del 2021, fermando il cronometro su 1’32”869.

Il Gran Premio di Olanda 2022, in programma dal 24 al 26 giugno prossimo, sarà trasmesso alle ore 14.00 in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno; La gara di Assen sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Mentre su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) verrà trasmessa in differita la sintesi sia delle qualifiche che delle gare di tutte e tre le classi del Motomondiale. Non ci resta che augurare buon divertimento a tutti gli appassionati delle due ruote, in particolare della MotoGP.

Continua a leggere su optimagazine.com