Ogni anno il discorse ricorre quando si approssima la fine di luglio, e tutti rievochiamo i versi della bellissima Notte Prima Degli Esami di Antonello Venditti, ma quali sono i ricordi e i pensieri di Al Bano sugli esami di maturità?

Nelle ultime ore il cantautore di Cellino San Marco si è confessato ai microfoni dell’Adnkronos e non si è vergognato ad ammettere che per lui, una notte prima degli esami, non c’è mai stata.

Dobbiamo ricordare che Al Bano Carrisi ha scoperto la passione per la musica da giovanissimo, e da giovanissimo ha iniziato la sua carriera. Una passione, quella della futura voce di Nel Sole, che vinceva sulla necessità di conseguire un titolo di studio.

Al Bano frequentava l’Istituto Magistrale e la sua aspirazione, almeno in termini accademici, era diventare insegnante delle elementari. In quegli anni in Italia fermentava una grande voglia di cambiamento, per questo le grandi contestazioni arrivarono anche tra i banchi della scuola del futuro cantautore.

Mezzo secolo dopo le cose non sono cambiate: tutti, almeno una volta, abbiamo avuto a che fare con l’autogestione e lo sciopero. Circostanze, queste, che ad Al Bano non interessavano:

“Ho fatto due anni per diventare insegnante delle scuole elementari, ma ero già più interessato alla musica e alle canzoni che ai libri di scuola. Alle magistrali erano tutti sintonizzati sul fattore ‘fare sciopero’ piuttosto che a studiare”.

Nonostante il totalizzante amore per la musica Al Bano eccelleva in una disciplina. Questo punto di forza, però, fu anche la sua nemesi:

“Io ero bravissimo in disegno e ricordo che ne feci uno per me e uno per una ragazza che a me piaceva molto e a lei misero 8 e a me 4. A quel punto pensai: ‘Questa è una vera ingiustizia!’“.

Per questo e altri fattori Al Bano lasciò gli studi a 15 anni, al secondo anno delle scuole superiori, rinunciando per sempre al diploma. L’artista non ha alcun rimorso, e la confessione di Al Bano sugli esami di maturità si chiude così: “Mi sono diplomato all’Università della vita e lì a pieni voti”.

