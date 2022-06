Qual è il pensiero di Carmen Russo sui Maneskin e gli altri nomi della scena contemporanea? La showgirl si è raccontata alle colonne di Rolling Stone, quasi sorpresa di essere ospitata presso la prestigiosa rivista, e ne ha approfittato per dire la sua sulla musica italiana di oggi.

Dal piccolo schermo ai teatri, fino ai reality show, Carmen Russo è una delle figure che hanno fatto la storia della televisione. Ancora oggi ha tanti sogni nel cassetto e – inevitabilmente – gioca il paragone tra la realtà televisiva di oggi e quella di 30 anni fa. L’etichetta di sex symbol le appartiene ancora, ma si rende conto che in questo decennio l’etichetta è meno ingombrante e problematica di prima:

“Forse, in quegli anni, non era come al giorno d’oggi. Adesso sarebbe stato più facile. Ricordo, per esempio, che quando feci Domenica In dovetti cambiare look: dai capelli rossi, molto appariscenti, a corti, biondo platino, con abiti più casti”.

Da poco è uscita la sua Tuca Tuca Remix, ma Carmen Russo non si considera una cantante. Tuttavia, le viene chiesto un pensiero sulla scena contemporanea. I primi nomi che vengono fuori sono quelli di Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo con Brividi: “Mi piacciono molto, hanno grande personalità”.

Sempre a proposito di personalità la scelta non può non cadere su Achille Lauro, che da anni tiene banco sui social per le sue performance:

“Ha puntato molto sul trasformismo, sulla scia di Renato Zero. Ma anche lui ha personalità, la cosa più importante per un artista”.

Chi domina, infine, la scena italiana? Ovviamente i Maneskin, che dalla loro vittoria a Sanremo con Zitti E Buoni nel 2020 non hanno ancora rallentato la loro scalata verso il titolo di star mondiali. Nel pensiero di Carmen Russo sui Maneskin, tuttavia, spunta un paragone che potrebbe far storcere parecchi nasi:

“I Måneskin sono un gruppo che mi piace molto, per me sono i nuovi Beatles: hanno una musicalità diversa e un successo internazionale, non a caso”.

Continua a leggere su optimagazine.com