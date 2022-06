Quali sono le migliori cuffie bluetooth on-ear da comprare all’inizio di questa estate 2022, magari senza spendere una cifra troppo elevata? Forse facendo un’attività fisica, coltivando una propria passione o semplicemente in pieno relax sarà più frequente l’utilizzo di queste soluzioni all’aria aperta come al chiuso. Giusto è dunque raccogliere una top 5 di soluzioni imperdibili, anche grazie a speciali offerte presenti ora su Amazon.

Cosa sono le cuffie Bluetooth on-ear

Non possiamo esimerci da un piccolo chiarimento dedicato a chi non ha ben presente cosa siano le cuffie Bluetooth on-ear. Questi dispositivi per l’ascolto di musica ma anche utili per effettuare chiamate e videochiamate sono i preferiti di chi non ama particolarmente gli auricolari in-ear, magari non sempre facili da far calzare alla perfezione con il proprio orecchio. L’accessorio dal design voluminoso è composto da due grandi padiglioni, tenuti insieme da una sorta di arco che passa sulla testa. Tutt’altra storia insomma rispetto agli essenziali auricolari in-ear (anche di dimensioni ridottissime che si poggiano nell’orecchio, scomparendo quasi del tutto.

Cuffie JVC HA-S35BTAU

Questo prodotto JVC nel modello HA-S35BTAU è presente in questa guida per il suo buon rapporto qualità/prezzo. Per assicurarsi l’utile accessorio si spendono all’incirca 20 euro o poco più ma il prezzo abbordabile non deve lasciare credere che la qualità del device sia di bassa qualità, anzi. Di certo siamo al cospetto di un device base ma non manca in dotazione neanche un telecomando per la gestione delle funzioni e nemmeno la possibilità di utilizzare l’assistente vocale degli smartphone per impartire “ordini” al telefono appunto.

Il peso del prodotto non è elevato, sempre in rapporto a questa tipologia di dispositivo on-ear. I grammi da tenere in considerazione sono 290, mentre le dimensioni esatte sono ‎24 x 18 x 5.3 cm. Tra i punti di forza di questa soluzione c’è la possibilità di fruire di bassi potenti grazie alla specifica funzione Bass Boost e l’autonomia dichiarata è di circa 17 ore. Per concludere, i driver (i veri e propri padiglioni dell’accessorio) sono da 30 mm e girevoli, per permettere di riporre le cuffie facilmente in borsa o altrove, rendendole compatte. Le colorazioni disponibili sono tre: bianca, blu e nera.

Cuffie Philips H4205BL/00

Tra le migliori cuffie Bluetooth on-ear ci sono anche quelle Philips nel modello H4205BL/00. Il loro prezzo attuale rientra decisamente nei 30 euro e pure per questo risultano essere un’ottima soluzione da tenere in considerazione in caso di acquisto. I driver sono da 32 mm d garantiscono un buon isolamento dal rumore durante l’ascolto. Esattamente come nel caso della variante JVC, anche in questo caso abbiamo un tasto/comando Bass Boost per la migliore esperienza possibile proprio per l’ascolto dei bassi. Questo prodotto presenta anche un tasto multifunzione per gestire le chiamate, ascoltare musica e altro ancora.

Per quanto riguarda il design, c’è da sottolineare la bella nuance blu satinata di questo modello e il fatto che l’accessorio sia richiudibile e pieghevole per essere riposto. Le cuffie sono leggere, ovvero solo 150 grammi, mentre le dimensioni totali sono ‎16.5 x 4 x 18.5 cm. Ragguardevole è infine l’aspetto autonomia con una durata massima di 29 ore. Grazie alla funzione di ricarica rapida, si possono ottenere ben 4 ore di riproduzione dopo soli 15 minuti di collegamento alla rete elettrica.

Cuffie JBL Tune500BT

In questa guida alle migliori cuffie Bluetooth on-ear non poteva di certo mancare anche una specifica soluzione JBL, brand specializzato nella commercializzazione di questa tipologia di prodotti. Il modello in esame è quello siglato come Tune500BT e ha un prezzo attuale di circa 30 euro. Il dispositivo ha la funzione Pure Bass Sound per godere dei migliori bassi e grazie all’assistente Siri o Google è possibile impartire dei comandi al telefono. Le dimensioni del prodotto sono pari a 22.4 x 5 x 20.5 cm per un peso davvero esiguo di 155 grammi. Il design è dunque abbastanza compatto e naturalmente proprio le cuffie sono pieghevoli.

Non si può poi non parlare della buona autonomia di queste cuffie JBL. Quest’ultima è di circa 16 ore, mentre la ricarica completa avviene in 2 ore ma in soli 5 minuti di collegamento all’alimentazione si ottiene 1 ora di attività.

Cuffie Sony WH-CH510

Nella presente guida alle migliori cuffie Bluetooth on-ear si fa un salto in avanti con il brand Sony ed in particolare il modello Sony WH-CH510. Siamo al cospetto di un prodotto dal design elegante e compatto oltre che leggero. Proprio le dimensioni delle cuffie sono ‎7 x 17.2 x 16 cm per un peso complessivo di soli 132 grammi. I driver sono da 30 mm e sono naturalmente girevoli per risultare ancora più pratici quando non in uso in borsa o in un cassetto.

Il vero punto di forza di queste cuffie bluetooth on-ear è senz’altro l’autonomia. La durata di una singola ricarica è di circa 35 ore e soli 10 minuti di collegamento all’alimentazione garantiscono ben 90 minuti di riproduzione audio, grazie alla funzione Quick Charge.

Cuffia iClever per bambini

Questa guida alle migliori cuffie Bluetooth on-ear si conclude con una soluzione di ascolto di certo meno professionale delle precedenti ma dedicata ad una tipologia di acquirenti specifica, ossia i bambini. Siamo al cospetto infatti di cuffie dal design accattivante, in tonalità cangianti di rosa, con delle orecchie da gatto e delle luci LED integrate. La qualità del suono non è male e il prodotto include una funzione per la quale è possibile impostare, a monte, tre soglie massime di volume a 74, 85 e 95 dB, proprio per preservare l’udito dei più piccoli.

‎Le dimensioni delle cuffie iClever sono di 15.5 x 6.7 x 18 cm per un peso (purtroppo) non proprio esiguo di 331 grammi. La batteria del dispositivo da 500 mAh garantisce anche fino a 45 ore di autonomia ma a patto che non si utilizzino le luci LED che abbelliscono proprio le cuffie. Da far notare che in mancanza della possibilità di ricaricare, lo stesso prodotto può essere utilizzato con cavo audio standard da 3,6 mm.

