Sono stati annunciati gli ospiti di Tim Summer Hits, l’appuntamento musicale Rai che in estate ci terrà compagnia portando in TV la migliore musica del momento. Alla guida del programma ci sono Stefano De Martino e Andrea Delogu, pronti a presentare canzoni e cantanti in alta rotazione radiofonica.

Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay è atteso l’appuntamento in TV, che verrà registrato nelle piazze italiane tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio. Il nuovo appuntamento musicale si sviluppa in 6 puntate condotte da Andrea Delogu e Stefano De Martino in tre città.

Prima tappa: Roma. Si va poi in scena a Rimini e si chiude a Portopiccolo, Trieste. Sul palco i grandi nomi della musica italiana, da Blanco e Mamood, Elisa, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Ghali, Achille Lauro, Mika, Elodie, Umberto Tozzi, Francesco Renga e ancora: Luigi Strangis, Albe, Ermal Meta, Fabrizio Moro e tanti altri.

Tim Summer Hits – gli ospiti di Roma

Tim Summer Hits parte da Roma. L’appuntamento è in piazza del Popolo per tre serate consecutive attese il 23, 24 e 25 giugno. Ecco gli ospiti suddivisi nelle tre serate:

23 GIUGNO ORE 21.00: BLANCO, COEZ, ELISA, ELODIE, FABRI FIBRA e MAURIZIO CARUCCI, LAZZA, MARRACASH, SANGIOVANNI.

24 GIUGNO ORE 21.00: ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, GHALI, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LUIGI STRANGIS, MADAME, MARCO MENGONI, MICHAEL BUBLE’, NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ROCCO HUNT & ELETTRA LAMBORGHINI & LOLA INDIGO, TANANAI, UMBERTO TOZZI.

25 GIUGNO ORE 21.00: ACHILLE LAURO, AIELLO, ALEX, ANNALISA e BOOMDABASH, BABY K, FABRIZIO MORO, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, GAIA, MIKA, NEK, RAF, VALENTINA PARISSE

Tim Summer Hits – gli ospiti di Portopiccolo (Trieste)

Tim Summe Hits arriva a Portopiccolo (TS) il 28 e il 29 giugno. Ecco tutti gli ospiti in piazza:

ACHILLE LAURO, AKA7EVEN, ALBE, ALVARO SOLER, BRESH, CHIARA GALIAZZO, COEZ, DEDDY, DARGEN D’AMICO, DITONELLAPIAGA, DONATELLA RETTORE E TANCREDI, ELISA,ELODIE,FEDEZ,TANANAI, MARA SATTEI, FRANCESCO GABBANI, GAUDIANO, GIUSY FERRERI, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LA RUA, LDA, MARCO MASINI, MARGHERITA VICARIO, MARIO BIONDI, MATTEO ROMANO, MICHELE BRAVI, MR. RAIN, MYSS KETA, NEK, NINA ZILLI, RAPHAEL GUALAZZI, SAM RYDER,SISSI,THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, VALENTINA PARISSE, VEGAS JONES

Tim Summer Hits – gli ospiti di Rimini

Venerdì 1 e sabato 2 luglio, l’appuntamento con Tim Summer Hits è a Rimini, in Piazzale Fellini. Questi gli ospiti:

ALEX, ANA MENA, ANNALISA e BOOMDABASH, ARISA, BOB SINCLAIR, CLEMENTINO, ERMAL META, FABRIZIO MORO, FEDERICOROSSI,FRANCESCA MICHIELIN,FRANCESCO RENGA, FRANCO 126 e LOREDANA BERTE, GABRY PONTE & LUMIX, GIANMARIA,GIUSY FERRERI, J-AX e SHADE,LDA,LUCHE’,LUIGISTRANGIS,MALIKA AYANE,MATTEO BOCELLI,NINA ZILLI, PRISTIESS, RAF, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT & ELETTRA LAMBORGHINI,ROVERE E CHIAMAMIFARO, SILVIA SALEMI,LE VIBRAZIONI,WILLIE PEYOTE.

Continua a leggere su optimagazine.com