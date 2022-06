Florence Pugh sarà nel cast della miniserie La Valle dell’Eden, nuovo adattamento del romanzo omonimo di John Steinbeck, trasportato sullo schermo nel 1955 nel film cult con James Dean. La regia degli episodi è affidata a Zoe Kazan (suo nonno Elia Kazan ha diretto la versione cinematografica.)

La Valle dell’Eden segue diverse generazioni della famiglia Trask e degli Hamilton. Il film segnò l’esordio del giovane James Dean sul grande schermo. Florence Pugh interpreterà Cathy Ames, il ruolo interpretato da Jo Van Fleet nella pellicola.

“Mi sono innamorata de La Valle dell’Eden quando l’ho letto per la prima volta, da adolescente”, ha detto Zoe Kazan in una nota. “Da allora, adattare il romanzo di Steinbeck – il grande, tentacolare insieme di tre generazioni – è stato il mio sogno. Più di ogni altra cosa, ho voluto dare piena espressione alla sorprendente e singolare antieroina del romanzo, Cathy Ames. Florence Pugh è il nostro sogno che diventa realtà: Cathy; Non riesco a immaginare un’attrice più elettrizzante per dare vita a questo personaggio”.

Florence Pugh è meglio conosciuta dai fan della Marvel con il ruolo della sorella di Natasha, Yelena Belova in Black Widow, film dello scorso anno; l’attrice ha poi rivestito quei panni nella serie Disney+ Hawkeye. Tra i suoi film a cui ha preso parte, l’horror Midsommar e il nuovo adattamento di Piccole donne diretto da Greta Gerwig, che le ha fatto guadagnare una nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Ha anche recitato con Alexander Skarsgard nel thriller di spionaggio di AMC La Tamburina.

Questo il sunto del romanzo La Valle dell’Eden, come si legge su IBS:

Protagonisti della saga, che va dalla Guerra civile alla Prima guerra mondiale, da una parte il vecchio Samuel Hamilton, immigrato dall’Irlanda; e, dall’altra, Cyrus Trask insieme ai figli Adam e Charles, e ai nipoti Aron e Caleb, gemelli nati dalla misteriosa Cathy Ames, reincarnazione di Eva e di Satana allo stesso tempo, emblema del male nel mondo, con il quale tutti nel corso della lunga vicenda devono misurarsi.

