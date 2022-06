Manca poco allo scadere della richiesta di esenzione del canone RAI: il termine ultimo è fissato per il 30 giugno 2022. Possono farne domanda gli over 75 con basso reddito (entro gli 8 mila euro annuali), quelli che in casa non hanno alcun apparecchio in grado di ricevere il segnale TV (in questo caso fanno eccezione i dispositivi connessi ad Internet, da non considerarsi tra quelli di discernimento rispetto al possesso del requisito in questione), i diplomatici ed i militari stranieri residenti nel territorio italiano. Se vi riconoscete in una di queste tre categorie avete ancora pochi giorni di tempo per richiedere l’esenzione del canone RAI (almeno del 50%, visto che l’altra metà è già in riscossione).

In altre parole, gli utenti di cui sopra che entro il 30 giugno 2022 inoltreranno il modulo di esenzione dedicato all’Agenzia delle Entrate saranno autorizzati a pagare solo 45 euro (diversamente, pur appartenendo alle categorie sopra elencate, i contribuenti saranno tenuti a pagare il canone RAI in forma integrale, ossia 90 euro spalmati in 10 rate bimestrali, direttamente nella bolletta della luce, almeno per quanto riguarda quest’anno, visto che dal prossimo la tassa radiotelevisiva nazionale verrà versata secondo modalità ancora da definirsi).

Il Governo Draghi, come già descritto in questo articolo, in questi giorni è impegnato, tra le altre cose, all’individuazione della modalità più consona per il versamento del canone RAI a partire dall’anno 2023 (il pagamento all’interno della bolletta della luce non sarà più previsto in quanto considerato onere improprio trattandosi di un altro genere di servizio rispetto a quello di erogazione della corrente elettrica). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com