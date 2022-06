È disponibile da oggi The Umbrella Academy 3 su Netflix. Il 22 giugno, sulla piattaforma di streaming esce l’intera terza stagione della serie tv basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way.

L’ultima volta abbiamo visto i fratelli Hargreeves sventare un’altra apocalisse, col risultato che si sono trovati catapultati in un altro anno – che non corrisponde al presente. Nella scena finale della seconda stagione, la famiglia scopre di trovarsi in una linea temporale alternativa nel 2019 in cui Sir Reginald non è morto e ha fondato la Sparrow Academy (con Ben ancora vivo). Non c’è posto per due Academy e i fratelli iniziano decisamente ad essere troppi: chi la spunterà?

La trama di The Umbrella Academy 3 è la seguente:

Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrows si scontrano immediatamente con gli Umbrella in un violento scontro che si rivela essere l’ultimo delle preoccupazioni. Bisogna affrontare sfide, perdite e sorprese proprie – e fronteggiare un’entità distruttiva non identificata che sta devastando l’Universo (qualcosa che potrebbero aver causato) – ora tutto ciò che devono fare è convincere la nuova e forse migliore famiglia di papà ad aiutarli a mettere a posto ciò che il loro arrivo ha causato. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelare qualcosa di più di un semplice intoppo nella sequenza temporale?

Torna il cast principale, composto da Elliot Page nel ruolo di Vanya; Tom Hopper è Luther; David Castañeda è Diego; Emmy Raver-Lampman è Allison; Robert Sheehan è Klaus e Aidan Gallagher nei panni di Numero Cinque. Agli attori protagonisti si aggiungono gli Sparrows interpretati da Justin H. Min (nella versione “machiavellica” di Ben); Justin Cornwell (Training Day); Britne Oldford (The Flash); Jake Epstein (Degrassi: The Next Generation); Genesis Rodriguez (Time After Time); Cazzie David (la miniserie Eighty-Sixed) e il debuttante Psykronium Cube.

Continua a leggere su optimagazine.com.