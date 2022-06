Il Realme C30 è stato presentato in India, ma potrebbe essere interessante anche vederlo arrivare in Europa. Il telefono è spinto dal buon processore UNISOC T612 ed include una batteria da 5000mAh con ricarica a 10W. Un’altra nota positiva riguarda il rilascio, per il device, della certificazione di alta affidabilità da parte di TÜV Rheinland, un’altra garanzia della discreta qualità di cui gode il Realme C30.

Il terminale presenta anche uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ pari a 1600 x 720 pixel, 2/3GB di RAM LPDDR4X e 32GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore si compone di un sensore singolo da 8MP con apertura f/2.0, mentre quella anteriore di un sensore da 5MP con apertura f/2.2. Il Realme C30 include le connettività 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS e porta microUSB. A bordo troverete anche il jack per le cuffie da 3.5mm (cosa più unica che rare di questi tempi) ed il lettore di impronte digitali. Le dimensioni generali sono di 164,1 × 75,6 × 8,5 mm (distribuite in un peso di 182 gr.), mentre il sistema operativo di riferimento è Android 11 con personalizzazione realme UI.

Il device potrà essere acquistato (per il momento solo in India, non sappiamo dirvi se arriverà mai in Europa) a partire dal 27 giugno nelle colorazioni Lake Blu, Bamboo Green e Denim Black, al prezzo di circa 90 euro per la versione con 2GB di RAM e 32GB di storage interno, ed a circa 100 euro per quella con 3GB di RAM e 32GB di memoria. Potrebbe essere un telefono adatto alle vostre esigenze? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

