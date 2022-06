In tanti in queste ore vogliono capire cosa rischia il Napoli, dopo che è venuta a galla la notizia a proposito di De Laurentiis indagato. Una vicenda che va esaminata con grande attenzione, perché se da un lato i tifosi azzurri fino ad oggi si sono preoccupati solo per le trattative inerenti il rinnovo del contratto di alcuni giocatori, come abbiamo avuto modo di constatare alcuni giorni fa con un altro articolo, è chiaro che la vicenda del giorno si teme possa avere delle conseguenze dal punto di vista della giustizia sportiva. Vediamo, dunque, quali sono gli scenari che si stanno configurando al momento.

Capiamo cosa rischia il Napoli con De Laurentiis indagato: i possibili risvolti delle prossime settimane

Secondo le informazioni emerse fino a questo momento, cosa rischia il Napoli con De Laurentiis indagato? Bisogna scindere i due discorsi, perché allo stato attuale si è portati a pensare che le principali conseguenze ci possano essere proprio per il presidente. Gli addetti ai lavori ritengono che il diretto interessato, se confermate le accuse di falso in bilancio, rischi un periodo di inibizione che parta da un mese, oltre ad una sanzione economica. Più complicato che si possano aprire altri scenari, coi quali a rischiare sarebbe la società e di conseguenza la squadra.

In particolare, la situazione potrebbe precipitare qualora dovesse essere accertato che il presunto falso in bilancio sia stato necessario per iscrivere il Napoli al campionato. Lì la musica cambierebbe e si potrebbe pensare anche a qualche punto di penalizzazione, che potrebbe essere scontato durante il prossimo campionato. Il quadro generale, comunque, non pare così complesso da rendere credibile uno scenario di questo tipo, stando almeno alle informazioni preliminari che sono venute a galla fino a questo momento.

Dunque, cosa rischia il Napoli? Ad oggi, pare sia necessario chiarire solo la posizione del presidente De Laurentiis.