Cosa è successo a Blanco? L’artista è stato costretto ad annullare i prossimi impegni a causa della permanenza in ospedale. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso un post su Instagram. In questo momento, Blanco è in ospedale, da dove ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, per niente preoccupanti per fortuna.

“Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”, scrive su Instagram mentre comunica che i prossimi appuntamenti promozionali subiranno alcune modifiche. Verrà posticipato l’evento dal vivo atteso a Genova in 24 giugno e presto verranno forniti i dettagli sul recupero.

Cosa è successo a Blanco? Blanco è stato coinvolto in un incidente, del quale non sono stati forniti ulteriori dettagli. Quel che è certo è che l’artista stia bene ma dovrà osservare comunque un periodo di riposo. Per questo motivo, i prossimi impegni slitteranno ad altra data.

A malincuore, intanto, il cantante ha dovuto comunicare l’impossibilità di salire sul palco a Genova. Nonostante la musica occupi sempre il primo posto tra i suoi pensieri, davanti a problematiche relative alla salute deve purtroppo scalare di una posizione per lasciare la priorità agli accertamenti clinici.

“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, scrive il cantante sui social promettendo che presto l’evento verrà recuperato.

Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni.

