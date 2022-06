Quanti pericoli si possono nascondere dietro l’invio o la ricezione di un SMS? Senza sapere come spiare gli SMS del partner c’è il rischio di subire tradimenti senza poter fare nulla, mandando così in malora anni di relazione con la consapevolezza che con un app spia SMS le cose sarebbero andate diversamente

È possibile spiare SMS senza installare software?

L’unica maniera al momento esistente per chi spia messaggi che non prevede l’installazione di un software o di un’applicazione è prendere in mano lo smartphone incriminato con una scusa o a causa di distrazione altrui per poi leggere i messaggi. Chiaramente questo metodo presente un discreto numero di svantaggi.

Volete sapere qualche esempio? Il proprietario dello smartphone potrebbe portare il telefono sempre con sé o, ancora peggio, potrebbe semplicemente non essere d’accordo con il dare il suo telefono in mano ad un’altra persona. Il telefono stesso potrebbe avere password o pin troppo complicati da indovinare; non è una soluzione affidabile.

Come spiare SMS in maniera efficace?

Chi vuole sapere come spiare gli SMS del partner deve sapere che, fortunatamente, in commercio esistono degli strumenti che possono aiutare il raggiungimento di questi obbiettivi. Un esempio anche piuttosto semplice è dato dall’esistenza di applicazioni per il monitoraggio come Localize che possono aiutare ad ottenere tutte le informazioni più interessanti sui messaggi inviati e ricevuti. Questa applicazione può aiutarti non solo a spiare i messaggi di altre persone ma anche a localizzare un cellulare dal numero.

Il funzionamento di un applicazione come Localize è il seguente.

L’applicazione dopo essere stata installata funziona in background in modalità invisibile, non mostrando alcun segno riconoscibile all’utilizzatore dello smartphone.

In realtà l’applicazione non fa altro che comunicare continuamente con un server remoto inviando informazioni utili ad intervalli regolari.

Localize, quindi, permette ad un utente di accedere comodamente ad un pannello di controllo da remoto per poter scoprire i messaggi inviati e ricevuti all’interno di un dato smartphone. Ad ogni messaggio sono associati i numeri di mittente e ricevente, oltre agli orari di invio, ricezione e ad altre informazione di carattere più tecnico.

Oltre ai normali messaggi di testo Localize è in grado anche di monitorare l’invio e la ricezione di messaggi sulle applicazioni di messaggistica istantanee (come WhatsApp, Telegram o Kik) e l’invio o la ricezione di messaggi sui social media come Facebook, Instagram, Snapchat e così via. Nulla può sfuggire al suo occhio vigile.

Che altre soluzioni esistono?

Da un punto di vista prettamente tecnico in circolazione esistono altre soluzioni che possono far comodo a chi vuole sapere come spiare SMS.

Queste soluzioni, però, sono tutto fuorché efficaci come l’utilizzo di un’applicazione spia e non sono accessibili a chi non possiede almeno un minimo di competenze in informatica. Le soluzioni di cui parliamo sono:

Inoltro automatico dei messaggi : impostare l’applicazione di ricezione SMS per mandare, automaticamente, una copia dei messaggi ad un terzo numero.

: impostare l’applicazione di ricezione SMS per mandare, automaticamente, una copia dei messaggi ad un terzo numero. Monitoraggio dei messaggi attraverso iCloud: usare i backup di iCloud per avere accesso ad un registro con tutti i messaggi.

L’inoltro automatico dei messaggi è una soluzione che permette il monitoraggio unicamente degli SMS ed è subordinata alle caratteristiche dell’applicazione che viene utilizzata dallo smartphone per la ricezione di tali messaggi. Questo significa che non è utilizzabile su ogni dispositivo e che, soprattutto, richiede l’impostazione di determinati parametri senza farsi scoprire.

Il monitoraggio dei messaggi attraverso iCloud, invece, è una soluzione applicabile soltanto sui telefoni con sistema operativo iOS e la soddisfazione di due requisiti diversi. Da una parte c’è la necessità di possedere le credenziali di accesso ad iCloud, dall’altra invece è necessario che il telefono effettui backup costanti dei messaggi inviati e ricevuti; non una soluzione comoda.

Conclusioni

Chi vuole spiare SMS senza installare software, insomma, si deve mettere l’anima in pace. Al giorno d’oggi, con i sistemi di sicurezza presenti sugli smartphone, la cosa migliore che si può fare è utilizzare un’applicazione spia come Localize per ottenere l’accesso remoto a tutti i dati di cui si hanno bisogno.