Eugenio Finardi era già Eugenio Finardi in tenera età: nato dall’amore di una coppia con le radici già affondate nella musica, a 9 anni incise il suo primo brano e oggi, inevitabilmente, è uno dei cantautori di cui l’Italia può andare fiera.

Chi è Eugenio Finardi

Eugenio Finardi nasce a Milano nel 1952. Sua madre, Eloise Degenring, è una cantante e docente di lirica che dagli Stati Uniti si è specializzata nella città meneghina. Suo padre Enzo è un ingegnere del suono.

Ingredienti dai quali Eugenio si plasma scoprendo in giovanissima età il suo amore per la musica. A 9 anni il piccolo artista ha già una dote innata nel canto, per questo partecipa insieme ad altri bambini all’incisione del vinile Palloncino Rosso Fuoco. In adolescenza si muove tra Milano e Boston, per poi decidere di rimanere in Italia.

La sua più grande passione è il rock, e dopo i primi 45 giri registrati in lingua inglese – Stacey Stacey e Hard Rock Honey – Eugenio Finardi pubblica il suo primo album Non Gettate Alcun Oggetto Fai Finestrini (1975) con l’etichetta Cramps.

Il successo di Extraterrestre (1978)

Il successo definitivo arriva con l’album Blitz (1978) che contiene la super hit Extraterrestre. Il tema degli alieni, da parte degli artisti, viene spesso affrontato con la chiave di lettura di una fuga dal un mondo in preda al caos. Finardi, invece, in questo brano riflette sull’egoismo e sulle conseguenze.

Nel testo, infatti, dopo una preghiera rivolta all’“estraterrestre” affinché lo aiuti a fuggire, il protagonista si rende conto di quanto l’egoismo sia la corsia preferenziale verso la solitudine.

Le collaborazioni più importanti, da Ligabue a Lucio Dalla

Oltre ad Alberto Camerini, Eugenio Finardi lavora al fianco di altri artisti di alto calibro. Nel 1990 pubblica il disco La Forza Dell’Amore in cui ripropone alcuni suoi successi cantati da nomi importanti come Ligabue (Soweto) e Ivano Fossati (Una Notte In Italia e Musica Ribelle).

Tra i pezzi da 90 che lo hanno circondato c’è anche Lucio Dalla. Il cantautore bolognese, infatti, lo ha accompagnato al clarinetto nel brano Valeria Come Stai? dall’album Finardi (1981) e nel disco Secret Streets (1981).

