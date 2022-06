Oggi 22 giugno è possibile dettagliare le condizioni di una nuova disponibilità PS5 da GameStop. La popolare catena specializzata in gaming propone un nuovo stock di vendita per la console di casa Sony in questo mercoledì di inizio estate. Si tratta dunque di un’ottima notizia per coloro che ancora non sono riusciti ad accaparrarsi un’unità del prodotto, sempre in scorte limitatissime in Italia come nel resto del mondo.

L’appuntamento del mercoledì non è disatteso per GameStop: da tempo la vendita flash della console viene associata alla live sul canale Twitch GameStop appunto di metà settimana e questo 22 giugno non fa eccezione, per fortuna. A partire dalle ore 16, chi seguirà la diretta dedicata agli annunci dell’estate in ambito gaming potrà anche beneficiare di tutti i dettagli per provare a conquistarsi la sua unità, alle condizioni che verranno chiarite poi in corso d’opera.

Cosa sappiamo già della disponibilità PS5 da GameStop odierna? La vera sorpresa di questo primo mercoledì d’estate è che la versione dell’ultima console di casa Sony messa in vendita oggi sarà quella digital, ossia senza lettore ottico per giochi fisici ma ad un prezzo di listino più basso rispetto alla controparte standard version, ossia a 399 euro. In effetti, proprio questo esemplare è quello in assoluto meno presente nelle vendite flash e per quanto il numero di unità attuali non sia noto, fa comunque piacere sapere che ci sia una possibilità di conquistare il prodotto desideratonelle prossime ore.

Occhio tuttavia ad un chiarimento doveroso: il prezzo finale della PS5 da GameStop di oggi non potrà essere quello di listino già citato da 399 euro. Il motivo è presto detto: lo store, ancora una volta, provvederà alla vendita della console Sony in bundle con qualche accessorio o titolo non ancora dichiarato, dunque il valore finale del pacchetto sarà di certo superiore, per quanto non ancora conosciuto. Basterà seguire la diretta delle 16 per conoscerlo.

Continua a leggere su optimagazine.com