Arriva proprio nel momento giusto l’app OMS per un’abbronzatura sicura chiamata Sun Smart Global UV. Da qualche ora, in effetti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato uno strumento molto utile per chi vuole prendersi la tanto amata tintarella al sole ma in piena sicurezza e con le giuste protezioni. Chiunque potrà dotarsi del tool e non correrà più particolari pericoli.

SunSmart Global UV è disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google. L’app è stata sviluppata grazie alla collaborazione con la World Meteorological Organization, lo United Nations Environment Programme e l’International Labour Organization. Lo scopo dello strumento messo in campo è chiaro e palese: quello di far comprendere a tutti i reali rischi della sovraesposizione ai raggi UV, in quanto principale causa di cancro della pelle. Lo ha dichiarato chiaramente Maria Neira, direttrice del dipartimento per l’Ambiente, i cambiamenti climatici e la salute dell’OMS: c’è ancora poca conoscenza e consapevolezza dell’argomento e programmi ed iniziative simili sono chiamati a fare la differenza.

ARTICOLI CORRELATI

Download

Il download dell’app OMS per un’abbronzatura sicura è possibile sia sul Play Store per dispositivi Android che sull’App Store di Apple per iPhone. Lo strumento pesa una quarantina di MB e non richiede particolari requisiti. In effetti, nel caso dei melafonini e iPad, è necessario avere a bordo del dispositivo iOS 13 e versioni successive. Al contrario, nel caso di smartphone con OS Google è sufficiente essere dotati di Android 9 o update più recenti

Come funziona

Come si usa l’app OMS per un’abbronzatura sicura? Nel momento dell’accesso allo strumento, il tool richiede di indicare se il controllo di proprio interesse riguarda la propria posizione o un indirizzo specifico. Successivamente, per indicare il livello di rischio di esposizione, l’app usa l’indice UV. Quest’ultimo indica il livello di radiazione solare ultravioletta sulla superficie terrestre e viene espresso in scala dal valore 1 (ossia il minimo) a 11 (il massimo). Ad ogni livello appunto, saranno associati diverse tipologie di consigli per fasce orarie: dall’utilizzo della protezione solare, quella di un cappello o di una maglietta, degli occhiali da sole o ancora la raccomandazione di restare all’ombra.

Continua a leggere su optimagazine.com