Era chiaro che la Xiaomi Mi Band 7 sarebbe arrivare in Europa, ma non sapevamo ancora a quale prezzo. L’informazione è puntualmente arrivata: il braccialetto intelligente di nuova generazione farà il proprio debutto nel nostro mercato domani 22 giugno, con possibilità di acquisto sul sito ufficiale di Xiaomi, Amazon e presso lo Xiaomi Store Italia.

La Xiaomi Mi Band 7, adesso possiamo dirlo con certezza, ha un prezzo di 59,99 euro, anche se gli utenti che decideranno di comprarla nelle prime 48 ore su mi.com e su Amazon potranno approfittare di una promozione che prevede uno sconto di 10 euro, portando il costo a 49,99 euro. La Xiaomi Mi Band 7, lo ricordiamo, ha uno schermo AMOLED da 1.62 pollici, con una leggibilità migliorata del 25% rispetto alla Mi Band 6, che pure offriva buone prestazioni. Il device è in grado di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e la frequenza cardiaca, oltre alla personalizzazione del quadrante tra più di 100 disponibili. Non mancano l’impermeabilità fino a 5ATM e la possibilità di scambiare i cinturini, tutti colorati e adatti ad ogni evenienza. La Xiaomi Mi Band 7 tiene traccia di oltre 110 modalità sportive, vi guiderà fino al raggiungimento di specifici obiettivi fitness personalizzati e garantirà un’autonomia di 14 giorni in stand-by.

Il braccialetto intelligente aggiunge anche tre funzioni mai viste prima d’ora, ovvero il carico allenamento, l’intensità e la durata del recupero. Arriva anche l’analisi dell’allenamento professionale VO2max, in riferimento alla massima quantità di ossigeno da raggiungere nel corso dell’attività fisica. Come potete vedere, il prezzo è conveniente, le novità non mancano: non vediamo proprio perché non effettuare questo upgrade. Siete d’accordo anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com