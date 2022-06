Stana Katic è diventata mamma per la prima volta. L’attrice, nota al pubblico per le serie Castle e Absentia, ha condiviso un post molto tenero dedicandolo al marito Kris Brkljac, che ha iniziato a insospettire i fan.

Domenica, la star, 44 anni, ha pubblicato delle immagini su Instagram per augurare al marito una felice festa del papà.

“Buona festa del papà a tutti i papà là fuori, ma soprattutto una felice festa del papà al mio amore”, ha scritto l’attrice nella didascalia del post. “La migliore decisione che abbia mai preso è stata unire le forze con te. Ti amiamo e siamo così felici di poter condividere questa vita insieme.”

L’uso del plurale “noi” ha attirato l’attenzione di molti, che si sono chiesti se fosse un annuncio implicito per dichiarare la sua gravidanza. A quel punto, un rappresentante della Katic è intervenuto brevemente per confermare che i due erano diventati genitori. “Hanno avuto un bambino quest’inverno e si sono presi il loro ​​tempo da quando sono diventati una famiglia”, ha concluso il rappresentante in una dichiarazione a JustJared e Us Weekly.

L’annuncio dato a sorpresa è il primo post pubblicato su Instagram da Stana Katic nel 2022. Il suo ultimo accesso al social network risale all’ottobre dello scorso anno, quando la star dichiarava di prendersi una pausa perché aveva “altro lavoro da fare”. Probabilmente in quel periodo si stava riferendo alla sua gravidanza che stava giungendo al termine?

Stana Katic e Kris Brkljac si sono sposati nell’aprile 2015 dopo essersi frequentati per diversi anni. Nata a Hamilton, in Canada, il 26 aprile 1978, l’attrice si è fatta conoscere al pubblico grazie al suo ruolo della detective Kate Beckett in Castle (dal 2009 al 2016) e quello dell’agente speciale dell’FBI Emily Byrne in Absentia (2017-2020).

