La scaletta dei Rolling Stones a San Siro? Piuttosto ridotta se si pensa alla vastità della carriera del gruppo ai successi del loro repertorio. Tutto è ormai pronto per l’atteso concerto dei Rolling Stones allo Stadio Meazza di Milano, in programma per oggi – martedì 21 giugno. Attenzione al regolamento e ai divieti, misurate bene le borse e gli zaini.

I biglietti risultano esauriti ma eventuali rimanenze saranno in vendita presso la cassa dello stadio che aprirà alle ore 15.30. Chi fosse interessato ad assistere allo spettacolo, ha ancora qualche possibilità di trovare gli ultimi posti. Attenzione, poi, agli ingressi, che segnaliamo qui sotto, da rispettare in base al biglietto acquistato.

Orari

15:00 Apertura Cassa vendita (eventuali rimanenze)

16:00 Apertura cancelli

18:00 Apertura cassa accrediti

19:30 Inizio show (supporter: Ghost Hounds, a seguire The Rolling Stones)

Gli organizzatori chiedono ai fan di arrivare con largo anticipo anche nei settori a sedere e numerati. Sono previste infatti lunghe code dovute alla grande affluenza di pubblico, ai controlli dei biglietti e dei nominativi e di sicurezza. Alcuni settori, inoltre, sono molto distanti dai cancelli di ingresso.

Ingressi

GATE 2 – Diamond Pit A in piedi , Gold Circle in piedi

GATE 3 – 1° e 2° Anello Verde

GATE 4 – Early Entry h. 15:30 (esclusivamente per: BEGGAR’S Banquet Package, VOODOO Lounge Package, SIXTY Package)

GATE 5 – 3° Anello Verde

GATE 7 – 2° Anello Rosso

GATE 8 – 1° Anello Rosso

GATE 9 – 3° Anello Rosso

GATE 10 – Prato Posto in Piedi

GATE 11 – Diversamente Abili – Diversely Able

GATE 13 – 3° Anello Blu

GATE 14 – 1° e 2° Anello Blu

GATE 15 – Diamond Pit B in piedi , Gold Circle in piedi

Mezzi pubblici e metro: orari prolungati

In occasione del concerto dei Rolling Stones a San Siro vengono prolungati gli orari dei mezzi pubblici.

Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Parcheggi Stadio San Siro

È consigliato parcheggiare nei pressi dei capolinea delle metro M1 Rossa e M5 Lilla per poi spostarsi con i mezzi ATM.

Altri punti di parcheggio sono: Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico. Il parcheggio più capiente è il parcheggio di Lampugnano, nei pressi dello stadio.

Scaletta Rolling Stones a San Siro

– Street fighting man

– 19th nervous breakdown

– Get off of my cloud

– Tumbling Dice

– I wanna be your man

– You can’t always get what you want

– Living in a ghost town

– Honky tonk women

– You got the silver

– Connection

– Miss you

– Midnight rambler

– Start me up

– Paint it black

– Sympathy for the devil

– Jumpin’ Jack flash

Bis:

– Gimme shelter

– (I can’t get no) Satisfaction

Continua a leggere su optimagazine.com