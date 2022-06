Il Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare con un sensibile aggiornamento della fotocamera frontale, cosa che non accade ormai da tre anni. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo device del produttore asiatico a veder aumentate le capacità della propria selfie-cam fu il Samsung Galaxy S10 che, nel 2019, ha visto incrementata la risoluzione da 8MP (del Samsung Galaxy S9) a 10MP. Sono trascorsi tre anni da allora senza un nuovo salto degno di nota. Anche gli attuali flagship, il Samsung Galaxy S22 e l’S22+, sono ancora dotati di una fotocamera frontale da 10MP.

Adesso sembra essere arrivato il momento di cambiare rotta, visto che il colosso di Seul starebbe valutando l’innesto di un sensore per la fotocamera frontale da 12MP per i Samsung Galaxy S23 e S23+. A questo punto, non è chiaro se la fotocamera frontale sarà sotto il display come sul Samsung Galaxy Z Fold 3 o nel tradizionale foro dello schermo, né tanto meno se sarà provvisto di OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine, cosa che verrebbe particolarmente gradita dagli utenti). Si vocifera di questa funzione per la fotocamera frontale sin dal Samsung Galaxy S21, ma non si è ancora materializzato alcunché.

Resta da vedere se è previsto un aggiornamento anche per la fotocamera frontale del Samsung Galaxy S23 Ultra. In caso contrario, potrebbe semplicemente mantenere il sensore di risoluzione da 40MP del Galaxy S22 Ultra. L’upgrade dei Samsung Galaxy S23 e S23+ è ciò che interessa alla maggior parte delle persone. Al lancio del prossimo top di gamma del colosso di Seul mancano ancora diversi mesi e tutto ancora potrebbe accadere. Vi aspettavate che il colosso di Seul potesse decidere di migliorare la fotocamera frontale del suo prossimo top di gamma (ammesso e non concesso sarà così)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

