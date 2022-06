Più di qualcuno si starà chiedendo perché non si vede Canale 21 da ieri 20 giugno in Campania. La storica emittente locale non è più visibile per molti alla storica posizione 12 del telecomando: non siamo al cospetto di alcun problema tecnico legato direttamente alla rete, semmai ad una conseguenza del processo di refarming della regione del sud Italia, di cui abbiamo già parlato nelle scorse ore.

Cosa sta succedendo? Con il refarming si assiste ad una riorganizzazione delle frequenze televisive. La procedura si è resa necessaria da fine 2021 e poi in tutta la prima parte del 2022 per la destinazione d’uso della banda 700 per le connessione di rete 5G. Proprio per questo motivo, alcune emittenti hanno traslocato altrove e comunque si è assistito a cambiamenti importanti di regione in regione per la nostra penisola. Ora la Campania sta affrontando la specifica fase in ultima battuta rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. I lavori sono partiti ieri 20 giugno e si concluderanno poi il 28 giugno.

Se non si vede Canale 21 sul proprio televisore è dunque conseguenza del refarming in atto e di uno spostamento effettivamente avvenuto in queste ore. Come accade sempre quando ci sono interventi di riorganizzazione delle frequenze, la prima cosa da fare per ritornare a vedere la propria rete preferita sarà quella di procedere con la sintonizzazione automatica del proprio apparecchio, attraverso le sue impostazioni. Dopo la necessaria operazione tuttavia, Canale 21 non sarà più visibile nella canonica posizione numero 12 nota fino a questo momento. Per ritrovare l’emittente bisognerà andare invece alla posizione numero 10. La campagna informativa della rete puntualizza quale sia la nuova collocazione della rete locale campana, ironizzando anche sullo storico numero della maglia del Napoli di Maradona (per la forte vocazione calcistica dell’emittente).

Nel caso in cui Canale 21 non si veda neanche dopo la sintonizzazione e nella nuova posizione numero 10, il consiglio utile è quello di attendere un po’ e comunque ritentare sempre la sintonizzazione dei canali del proprio televisore. Proprio perché gli interventi tecnici continueranno fino al giorno 28 giugno, eventuali disguidi potranno protrarsi nel tempo.

