Perché Blanco è in ospedale? Il cantante pubblica un video sui social e appare ricoverato in un letto di ospedale. A raccontare cosa è successo lo racconta lui stesso. Blanco è rimasto coinvolto in un incidente per il quale adesso deve restare a riposo. Inevitabilmente, subiscono modifiche anche i concerti già programmati.

Nello stesso post, Blanco comunica di stare bene, adesso. Aggiorna quindi sulle sue condizioni di salute e tranquillizza i suoi seguaci: in questo momento è in ripresa, dopo l’incidente nel quale è rimasto coinvolto e sul quale non fornisce dettagli.

“Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”, scrive Blanco su Instagram.

I prossimi concerti, dunque, non potranno svolgersi come da calendario già annunciato in quanto Blanco non è ancora nelle condizioni di poter riprendere l’attività live.



Nello specifico, è la data del 24 giugno a Genova che verrà posticipata.



“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, scrive il cantante sui social.

Ad accompagnare le parole di Blanco, un video brevissimo dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato, mentre gioca con la fotocamera dello smartphone e improvvisa facce tristi e sconsolate. La data in cui il concerto a Genova verrà recuperata non è ancora nota ma verrà comunicata prossimamente. L’evento verrà sicuramente recuperato.