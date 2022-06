Sono servite le immagini di in bocca al lupo per la Maturità 2022 ma anche le frasi di auguri per tutti quei maturandi che da mercoledì 22 giugno inizieranno il loro Esame di Stato con la prima prova di italiano. Si ritorna a svolgere le prove scritte dopo i due anni di pausa causati dal Covid-19 ed è giusto dare la giusta importanza a questo momento storico.

La tensione per più di mezzo milione di studenti italiani, tra maturandi e maturande, non può di certo dirsi poca. In particolare, le immagini di in bocca al lupo per la Maturità 2022 saranno protagoniste delle chat WhatsApp in queste ore, proprio prima del via dell’Esame di Stato di quest’anno. Queste potrebbero essere inviate a figli, nipoti, parenti vari e naturalmente a cari amici per augurare la buona sorte in un momento così importante.

Ogni immagine della galleria sottostante punta all’importanza della fortuna in un momento così fatidico. Non manca qualche vignetta ironica con protagonista qualche studente poco incline allo studio oppure tanto intimorito dai docenti. Qualche soluzione non manca neanche di sottolineare come gli esami siano in realtà il sale delle vita e dunque vadano affrontati con la giusta carica e decisione. Ognuna delle immagini qui proposta potrà essere selezionata e dunque condivisa nelle chat a proprio piacimento, su WhatsApp come anche su Facebook e altro social.

Chi vorrà accompagnare una delle immagini di in bocca al lupo per la Maturità 2022 con qualche frase di auguri per la speciale occasione potrà anche fare ricorso ad una delle soluzioni presenti alla fine di questo articolo. Le incitazioni e gli incoraggiamenti non mancano: l’intenzione sarà di certo quella di infondere fiducia nelle proprie capacità nel destinatario del messaggio per giungere all’obiettivo. Non mancherà, neanche in questo caso, un chiaro riferimento alla fortuna e dunque alla buona sorte.