Toccherà a Gerardo Acampora di Megic Pizza chiuderà questa edizione di Boss in Incognito. Quello in onda questa sera sarà il quarto e ultimo appuntamento con il docu reality condotto da Max Giusti tra emozioni e ascolti, sempre alle stelle. L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 21 giugno, alle 21.20 su Rai 2, con un’altra storia di imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie.

Al centro di quest’ultima puntata ci sarà proprio Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. La sede centrale della sua azienda si trova nella zona industriale di Gorizia, ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti.

Toccherà a Gerardo Acampora di Megic Pizza incontrare i suoi dipendenti e, in particolare, Alexandru, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione, Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti, e Pina, che gli mostrerà il confezionamento sottovuoto delle pizze. Al suo fianco ci sarà anche il conduttore del programma, Max Giusti, che scenderà in campo in incognito, per aiutare il Boss vestendo i panni di Pasquale da Napoli. In questa special ultima puntata anche a Giusti toccherà fare gli straordinari affiancando prima Alessandro, nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea, per la farcitura manuale.

Ecco il momento che precede l’incontro tra il Boss e i suoi lavoratori:

Alla fine della settimana il boss di turno incontrerà i suoi dipendenti rivelando la sua vera identità e mettendo insieme pregi e difetti della sua azienda e non solo.