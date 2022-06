Sono davvero tante le tipologie di gadget promozionali che possono essere scelte dalle associazioni e dalle aziende che hanno intenzione di fare un regalo ai propri clienti o ai propri sostenitori. I gadget aziendali sono strumenti promozionali molto efficaci da impiegare in vista della stagione estiva. Essi possono essere considerati la migliore idea regalo per i campeggi, per i villaggi turistici, per gli hotel e per le strutture ricettive in generale, oltre che per gli stabilimenti balneari, i negozi di sport e le attività che vogliono puntare su un gadget che si riveli originali e al tempo stesso utile in vista della stagione estiva che sta per iniziare. Per questo motivo ci siamo rivolti a Concetto è, uno dei più importanti player del nostro Paese nel settore dei gadget personalizzati, per capire come fare a scegliere i gadget estivi più efficaci per veicolare il brand anche nei periodi di relax e vacanza.

Quali sono i gadget estivi più venduti?

Sono quattro le tipologie di gadget che, in vista della stagione estiva, offrono migliori garanzie e riscuotono il maggior successo dal punto di vista commerciale: si tratta degli occhiali da sole, dei cappellini, delle borse termiche e delle borracce termiche.

Perché proprio gli occhiali da sole?

Questi accessori sono ideali non solo per promuovere la propria attività in inverno, ma anche per fidelizzare i clienti durante la stagione estiva. Si tratta di un prodotto originale e che può essere utile in una grande varietà di circostanze. Nel catalogo di Concetto è si possono trovare occhiali da sole da donna e da uomo, differenti in base alla fascia di prezzo e al materiale di composizione. ognuno può trovare la proposta migliore per le proprie esigenze, a seconda del budget che ha a disposizione.

E i cappellini personalizzati?

Anche in questo caso si sta parlando di un accessorio molto versatile e che si adatta a una grande varietà di contesti. È possibile indossarli, per esempio, per fare attività fisica all’aria aperta o durante una passeggiata nella natura, ma anche per fare sport in generale, così da rilassare il corpo e la mente. I cappellini sono utili per proteggersi dal caldo e possono essere realizzati in una grande varietà di materiali: per esempio in tessuto riciclato e in cotone, ma anche con fibre sintetiche, in acrilico o con la paglia. Da non perdere i cappellini in poliestere e sughero, quelli in canapa e quelli in rPET.

Un altro must per l’estate è la borsa termica.

Proprio così: le custodie termiche per le bottiglie, come per esempio gli zaini e le borse frigo, sono un prodotto a cui non è possibile rinunciare in vista di una gita o di un viaggio. Nel nostro catalogo sono presenti tanti modelli, differenti gli uni dagli altri in base al materiale, alle dimensioni, ai colori e alla forma, ma che hanno in comune la praticità e la comodità.

Infine, ecco le borracce personalizzate, sempre più sinonimo di ecosostenibilità.

Anche questi prodotti rappresentano una soluzione ideale per farsi pubblicità con un tocco di originalità. Essendo ecologiche, si configurano anche come una scelta etica, per diminuire l’inquinamento ambientale. La plastica BPA free è uno dei materiali con i quali possono essere realizzate le borracce, insieme con il vetro, l’acciaio e l’alluminio. Ma ci sono anche proposte più curiose, come i modelli che presentano dettagli in sughero e altre soluzioni personalizzate in bambù. Da usare in spiaggia, al parco o in piscina.

Qual è il vostro approccio nei confronti della sostenibilità ambientale?

Nel corso degli anni più recenti si è assistito a un aumento significativo del livello di attenzione riservato al tema dell’ecologia e della sostenibilità ambientale, anche grazie a manifestazioni globali dedicati a questo tema e a movimenti che si sono impegnati su questo fronte, intenzionati a combattere le gravi conseguenze di uno stile di vita poco rispettoso nei confronti dell’ambiente. Grazie a tali attenzioni verso il tema ecologico, i consumi delle single persone sono cambiati. Molti di noi hanno imparato a prestare più attenzione agli acquisti, cercando di evitare quelli inutili, oppure preferendo articoli basati su materiali ecosostenibili e riciclati. Questa è la ragione per la quale, in materia di merchandising aziendale, la scelta di omaggi e regali ecosostenibili è di fondamentale importanza non solo per riuscire a comunicare i valori aziendali in modo efficace, ma anche per il rispetto dell’ambiente. Chi si rivolge a Concetto è ha la possibilità di comprare gadget ecologici per la stagione estiva basati su materiali naturali, ecosostenibili e magari anche riciclati. Il ricco assortimento di proposte spazia dagli asciugamani in tessuto riciclato agli occhiali da sole in bamboo, passando per le borse da mare in cotone. Ma c’è anche una variegata selezione di posaceneri in alluminio tascabili, utili per combattere l’inquinamento del mare dovuto ai mozziconi che vengono buttati in spiaggia.

