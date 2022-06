Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 6, braccialetto fitness di ottima qualità che con pochi euro potrà essere tra le vostre mani. Se si ha necessità di monitorare alcuni parametri della propria attività fisica, sicuramente questo dispositivo di stampo Xiaomi può fare al caso vostro. Parliamo di un fitness tracker completo, non ingombrante e tra i più economici presenti in circolazione.

Analizziamo meglio la nuova occasione con Xiaomi Mi Band 6, con un prezzo super su Amazon

Occorre tornare sul tema, dunque, dopo l’approfondimento della scorsa settimana. Rispetto ad uno smartwatch ha senza dubbio meno specifiche tecniche, ma può essere utile davvero per chi vuole semplicemente conoscere i passi effettuati durante il giorno, le calorie bruciate e tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Se non si ha bisogno di conoscere altri dettagli, questo Xiaomi Mi Band 6 può fare al caso vostro. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta odierna proposta da Amazon per questo braccialetto fitness.

Il prezzo di listino era di 44,99 euro, qui il sito di e-commerce parla di prezzo consigliato, ma con uno sconto del 24% ecco che lo Xiaomi Mi Band 6 potrà essere vostro sborsando una cifra di appena 33,99 euro. Stiamo parlando di costi già di per sé bassi, ma il risparmio è per questo piuttosto notevole e non può non essere preso in considerazione. Si tratta inoltre anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

La disponibilità è immediata e nel giro di pochi giorni potrà arrivare direttamente a casa vostra. Questo sconto è favorito anche dall’arrivo sul mercato del modello successivo, lo Xiaomi Mi Band 7, che però si ritrova ad un prezzo nettamente più elevato, non consoni ai soliti standard a cui Xiaomi ci ha abituato negli ultimi anni per questo tipo di device. Lo Xiaomi Mi Band 6 però continua ad essere un braccialetto fitness di ottimo livello, grazie alle sue specifiche tecniche che gli permettono di avere sotto controllo diverse funzioni relative alla salute.

In primis stiamo parlando di un device che presenta uno schermo AMOLED da 1,56 pollici, più grande del 49% rispetto al modello precedente. Ciò che però rende questo Xiaomi Mi Band 6 molto interessante è la possibilità di poter tracciare ben 30 attività sportive, oltre che tenere sotto controllo frequenza cardiaca, passi effettuati durante il giorno e calorie bruciate. L’elemento però di spicco è la possibilità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue