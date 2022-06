Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, al punto che ora dobbiamo capire cosa fare se non si vedono i canali Mediaset HD oggi 21 giugno. Lo switch-off, infatti, procede ancora gradualmente regione per regione, in attesa della scadenza fissata il prossimo 30 giugno. Trattiamo dunque alcuni dettagli sotto questo punto di vista, in linea con quanto abbiamo portato all’attenzione dei nostri lettori in passato. Prima di rivolgersi ad un antennista, infatti, ci sono alcune cose che possiamo fare, nel tentativo di mettere a fuoco la natura del problema.

Tutte le cose che possiamo fare se non si vedono i canali Mediaset HD a partire da oggi

Dunque, senza girarci troppo intorno, capiamo insieme tutti gli step da seguire se non si vedono i canali Mediaset HD a partire da martedì. In primo luogo, è buona norma chiedere ai vicini se sia stato riscontrato il medesimo problema nelle ultime ore, in modo da capire se l’anomalia sia geolocalizzata dalle vostre parti, oppure se circoscritta alla propria abitazione. Ora, se i collegamenti dei vicini funzionano, sarebbe il caso di controllare se sia opportunamente collegato e non è usurato il cavo d’antenna, buttando un occhio alle sue connessioni associate.

A questo punto, prestate attenzione anche ai cavi SCART o HDMI che collegano TV e decoder. Inutile dire che dovrete procedere con la loro sostituzione in caso di malfunzionamenti. Ancora, prima di procedere con qualcuno che vi possa aiutare, potete tentare con reset di fabbrica del dispositivo, fino ad arrivare ad aggiornamento software del firmware del TV. A quel punto vi resta da fare la risintonizzazione dei canali. Solo a questo punto, continuando a non vedere, si dovrà chiedere l’intervento di un tecnico antennista.

Anche a voi non si vedono i canali Mediaset HD oggi?