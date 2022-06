Motorola ha finalmente presentato ufficialmente i nuovi smartphone Moto G62 5G e G42 e l’azienda Lenovo ha deciso di renderli noto anche in Italia. Andiamo a scoprire ogni curiosità che riguarda le caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita dei due device mid-range. Partiamo con i dettagli del Motorola Moto G62 5G: si tratta di un telefono cellulare che presenta un display punch-hole IPS LCD da 6,5 pollici Full HD+ e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il dispositivo è venduto nei colori Midnight Gray e Frosted Blue. A bordo è presente il processore Qualcomm Snapdragon 480+ a 8nm con CPU octa-core Kryo 260 e GPU Adreno 619, supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 di spazio di archiviazione espandibile con microSD.

Il nuovo Moto G62 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh dotato di ricarica rapida a 20W, mentre all’interno del tasto di accensione troviamo il sensore di impronte digitali. Quanto al comparto fotografico il device è composto sul retro da una tripla fotocamera così disposta: un sensore principale da 50MP, un grandangolare da 8MP e un macro da 2MP; mentre davanti la fotocamera selfie è da 12MP. Il software integrato è basato sul sistema operativo Android 12 con MyUX.

Adesso passiamo alle specifiche dell’altro new entry Moto G42: il dispositivo presenta un display gOLED da 6,4 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, ma non presenta il supporto 5G. Il SoC a bordo è il Qualcomm Snapdragon 680 a 6nm con CPU octa-core Kryo e GPU Adreno 610, supportato da 4GB di RAM e 128 di storage interno espandibile con microSD. Il tutto alimentato dalla batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 20W. Il comparto fotografico posteriore è lo stesso del G62, mentre la selfie-cam è da 16MP. Anche i colori proposti per questo modello cambiano, ma sono sempre due ossia: Atlantic Green e Metallic Rosé. Quanto al prezzo e alla disponibilità il Moto G62 5G è disponibile in Italia al costo di litino di 299,90 euro, mentre il Moto G42 è venduto a 259,90 euro.

