Dopo le ultime indiscrezioni, OPPO ha finalmente presentato ufficialmente in Giappone il Reno 7A, l’ultimo smartphone di fascia media dell’azienda cinese. Il device soggia un display AMOLED FHD da 6,4 pollici (2400 x 1080 pixel) con un rapporto schermo-corpo dell’89,4%, con sensore di impronte digitali posto sotto lo schermo, una frequenza di aggiornamento a 90Hz ed una buona luminosità. Il telefono è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 695, supportato da 6GB di memoria RAM e da un massimo di 128GB di spazio di archiviazione. Il tutto è alimentato da una batteria da 4500mAh che vanta di una ricarica rapida a 18W cablata, capace di caricare il device fino al 40% in circa 30 minuti.

Lo smartphone presenta un design OPPO Glow nella versione blu che brilla come un cielo stellato oltre a una texture opaca nella versione nera, è sottile solo 7,6 mm e viene fornito anche con rating IPX8 / IP6X impermeabile e antipolvere. Quanto al comparto fotografico, sul retro di OPPO Reno 7A (con doppia SIM nano + nano + microSD) troviamo un triplo modulo caratterizzato da un sensore principale da 48MP con apertura f/1.7, flash LED, un sensore ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e un sensore macro da 2MP con apertura f/2.4. Davanti, invece, troviamo un sensore da 16MP per scattare selfie di alta qualità con un’apertura f/2.4.

Il dispositivo oltre alla connessione 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, USB Type-C ed impermeabilità ai liquidi, possiede anche il jack audio da 3.5 mm per poter ascoltare la musica con le cuffie con cavo. Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, il nuovo OPPO Reno 7A è acquistabile nei mercati asiatici nelle colorazioni Starry Black e Dream Blue al prezzo di 44.800 Yen che al cambio corrisponde a circa 315 euro. Detto ciò, non ci resta che aspettare e scoprire quando e se arriverà anche sul mercato italiano.

